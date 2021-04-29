Творожная пасха без выпечки – 3 рецепта для самых требовательных
Она может быть шоколадной, со вкусом лимона или с малиной и фисташками
Наверное, это самое красивое, что стоит на пасхальном столе – творожная пасха, которая не требует выпечки. Главные ингредиенты – качественный творог, все остальное – на ваш вкус. В этой подборке рецепты творожной пасхи с маком и лимоном, с фисташками и малиной, а также с шоколадом. И да, если вы запланировали печь традиционный кулич, то не поленитесь и приготовьте одну из ниже представленных. Вы точно не пожалеете.
Творожная пасха "Три шоколада"
Ингредиенты
- Творог – 500 г
- Жирные (33%) сливки – 150 мл
- Сахарная пудра – 80 г
- Ванильный экстракт (паста) – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 100 г
- Белый шоколад – 50 г
- Молочный шоколад – 50 г
- Темный шоколад – 50 г
Способ приготовления
- Измельчить погружным блендером творог. Добавить сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт (паста), взбить в блендере.
- Растопить каждый вид шоколад с 35 г сливочного масла.
- Творожную массу поделить на 3 равные части и смешать каждую часть с шоколадом, должно получиться 3 творожно-шоколадные массы.
- Подготовить пасочницу, поставить ее в глубокую кастрюлю вверх дном так, чтобы нижняя часть ее не соприкасалась с дном посуды. Марлю сложить в 2 слоя, смочить, отжать, стряхнуть и выстелить пасочницу так, чтобы края марли со всех сторон свисали из пасочницы.
- Выложить массу с белым шоколадом, далее с молочным и последний слой с темным шоколадом, каждый слой выравнивать, чтобы переходы получились аккуратные.
- К центру свернуть края марли, сверху на пасху поставить тарелку (диаметр совпадает с пасочницей или чуть больше), на тарелку – груз, убрать в холодильник минимум на 12 часов.
- Достать пасху, убрать тарелку с грузом, развернуть края марли, установить сверху сервировочное блюдо вверх дном, перевернуть, снять пасочницу и марлю.
- Украсить.
Творожная пасха с малиной и фисташками
Ингредиенты
- Творог – 500 г
- Фисташковая паста, малиновое пюре – по 60 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар – 100 г
- Белый шоколад – 20 г
- Сливки 33% – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления
- В кастрюле с толстым дном соединить сахар, сливки и яйцо. Довести до кипения на медленном огне, помешивая до загустения.
- Пасту фисташки немного нагреть и добавить 10 г шоколада, хорошо перемешать. Затем так же поступить с малиновым пюре.
- В творожную массу добавить масло комнатной температуры и пробить блендером. В массу ввести охлажденную заварную смесь и перемешать.
- Массу разделить на 3 равные части. В первую часть добавить ягодную массу, во вторую фисташковую, а в третью ничего не добавлять.
- Форму застелить марлей в 2 слоя и установить в миску, в которую будет стекать лишняя жидкость.
- Выложить слоями получившиеся творожные массы, сверху положить груз.
- Убрать в холодильник минимум на 10 часов.
Маково-лимонная творожная пасха
Ингредиенты
- Творог – 550 г
- Сливочное масло – 90 г
- Сметана – 90 г
- Сахарная пудра – 90 г
- Мак – 60 г
- Изюм – 30-40 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Цедра 1 лимона
- Ванильный сахар – 15 г
- Куркума – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Залить мак кипятком и оставить на полчаса, в это время творог пропустить через сито до однородной консистенции.
- Изюм промыть и просушить бумажным полотенцем.
- В творог ввести сметану, сахарную пудру, размягченное сливочное масло, ванильный сахар. Хорошо перемешать.
- С мака слить воду и размять его с сахаром.
- Творожную массу разделить на две части или в соотношении 40/60.
- В одну половину добавить мак и изюм, во вторую – куркуму и цедру лимона.
- Пасочницу поставить вверх дном на блюдо и застелить влажной марлей в два-три слоя.
- По краям распределить лимонную массу, в середине – маковую с изюмом.
- Накрыть грузом и оставить на сутки в холодильнике.
- Убрать груз, перевернуть пасху, украсить по желанию.
Здесь найдете 3 рецепта запеченной творожной пасхи.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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