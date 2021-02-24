Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Четвертая супруга Григория Николаевича моложе его на 51 год

Сегодня, 24 февраля, знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис, которого недавно госпитализировали, отмечает свое 91-летие.

В последнее время все чаще стала обсуждаться личная жизнь Григория Николаевича – недавно он женился на женщине, которая моложе его на 51 год!

В день рождения хореографа Сегодня.Lifestyle рассказывают все, что известно о всех супругах четырежды женатого Григория Чапкиса.

Первая супруга Чапкиса

К сожалению, Людмилы, первой супруги Григория Чапкиса, уже нет в живых – женщина умерла еще в 2006 году.

Фото: facebook.com/lilia.tchapkis

Людмила была партнершей Григория Николаевича по танцам. В 1968 году у пары родилась дочь Лилия, которая сейчас проживает в Италии и заведует школой танцев.

Фото: facebook.com/lilia.tchapkis

У Лилии есть две дочери – внучки Чапкиса – Анна Сафрончик и Виттория Чапкис Гарджиани.

Анна (на фото – слева) стала моделью и актрисой, а Виттория (на фото – справа) пошла по стопам дедушки и мамы и занимается хореографией.

Фото: facebook.com/lilia.tchapkis

Вторая супруга Чапкиса

Вторая супруга Григория Чапкиса – Наталья. Пара поженилась в 1980 году, когда Наталье было 28 лет. Она была ученицей Григория Николаевича.

Фото: facebook.com/Dance-Unlimited-Performing-Arts-Event-Center

У них с Григорием Николаевичем родился сын – Грег Чапкис. Сейчас Наталья и Грег проживают в США.

Фото: instagram.com/gregchapkis

У Натальи есть своя танцевальная школа, а также, судя по записям в соцсетях, зал для мероприятий. В Instagram Наталья Кларк (видимо, фамилия нового супруга) публикует фото и видео большого зала, который сдает в аренду для различных мероприятий.

У Грега, сына Натальи и Григория, также есть своя танцевальная студия в Калифорнии, где мужчина проживает со своей семьей – супругой и двумя сыновьями.

Грег Чапкис с семьей Фото: instagram.com/gregchapkis

Третья супруга Чапкиса

С третьей супругой, Аллой Борисовной Чапкис, Григорий Николаевич прожил в браке 24 года. Алла Чапкис была преподавателем и начальником учебно-методического отдела Национального авиационного университета. Когда она вышла на пенсию, пара решила расстаться.

Фото: Сегодня

В соцсетях студенты НАУ об Алле Борисовне пишут только лишь позитивные отзывы.

"Прекрасный педагог, хороший советчик и просто очень интересный человек с очень большим стажем работы и жизненным опытом", – пишут студенты о бывшей супруге Чапкиса.

Скриншот: соцсети

Четвертая супруга Чапкиса

О молодой возлюбленной Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, она моложе избранника на 51 год и, по всей видимости, работает директором ювелирного магазина.

Григорий Чапкис

"Я шесть лет был один. И мне было очень тяжело. Случайно зашел в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Ой, вы кашляете, да? Держите таблеточку, она вам поможет. Все. Побыл там, купил себе кольцо и ушел. На второй день в девять утра звонок – "А вы выпили таблетку?" – вспомнил судьбоносную встречу Григорий Николаевич в интервью программе "Світське життя" еще 29 февраля на концерте, посвященном его 90-летию.

Тогда Чапкис признался, что не собирался устраивать пышное торжество. Он также с юмором отметил: "Я посчитал, что каждые 25 лет меняю квартиру, машину и жену".

Напомним, сын госпитализированного Григория Чапкиса не смог прилететь в Украину.

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