Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сын Чапкиса опубликовал новое видео с отцом: "Господи, помоги ему"

Сегодня, 14:02

Сын Чапкиса поделился с поклонниками новым видео

Сын 91-летнего хореографа Григорий Чапкиса Грег, который недавно прилетел из США в Украину, показал, как проводит время со своим отцом. Новое видео Чапкис-младший опубликовал у себя в InstaStories.

На опубликованном видео Григорий Николаевич смотрит, какую постановку поставил его сын для популярного рэпера Дэдди Янки на шоу Джимми Киммела.

"Я так счастлив, что мой отец гордится мной. И я был свидетелем того, как он лично посмотрел нашу постановку. Господи, помоги ему выздороветь, чтобы он мог дальше смотреть за достижениями моей школы", – подписал видео сын Чапкиса.

Сын Григория Чапкиса опубликовал новое видео с отцом
Видео: instagram.com/gregchapkis

Стоит отметить, что Грег Чапкис считается одним из лучших хип-хоп танцоров. У него своя школа танцев Chapkis Dance.

Напомним, информации о здоровье Григорий Чапкиса почти нет. Известно, что после третьей госпитализации хореограф уже находится дома.

Ранее мы рассказывали, что известно о четырех супругах легендарного хореографа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сын Чапкиса показал, как хореограф выглядит после третьей госпитализации: видео Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу
Григорий Чапкис дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа

Популярные статьи

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Вчера, 16:30Звездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

Вчера, 15:04Вкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 12:15Фаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Вчера, 12:12Звездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:51Вкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 10:25Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 05:30Психо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

7 мартаФаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

7 мартаEvents

Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя

7 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

7 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

6 мартаЗвездно

Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Этот продукт вмиг нормализует давление. Стоит дешево!
Этот продукт вмиг нормализует давление. Стоит дешево!
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять