Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

Сегодня, 19:09

Антон Моргунов ушел из жизни еще в марте этого года, но об этом стало известно только сейчас. Сына актера похоронили в одной могиле с его матерью

Умер Антон Моргунов - сын актера Евгения Моргунова
Умер Антон Моргунов - сын актера Евгения Моргунова
Фото: скриншот

Сын знаменитого советского и российского актера Евгения Моргунова, который наиболее известен по роли Бывалого в комедиях Леонида Гайдая, умер в марте этого года. Антон Моргунов злоупотреблял алкоголем, сообщает "Эксперсс Газета".

Поначалу никто не замечал исчезновение наследника звезды "Кавказской пленницы" – соседи думали, что мужчина ушел в очередной запой. Однако позже выяснилось, что Антон Моргунов скончался. Сына актера похоронили на Кунцевском кладбище в могиле матери — у них даже одна табличка на двоих.

В браке у Евгения Моргунова со второй супругой Натальей появились два сына – Антон и Николай. Младший трагически погиб в автокатастрофе в 1998 году. Ему было 25 лет.

Актер пережил младшего сына на год – Евгений Моргунов скончался в 1999 году в возрасте 72 лет. Супруга Евгения Моргунова, Наталья, скончался в январе этого года – женщине было 79 лет.

Евгений Моргунов
Евгений Моргунов
Фото: скриншот

Всенародную популярность Евгению Моргунову принесла роль Бывалого в серии кинокомедий Леонида Гайдая 1960-х годов: "Пес Барбос и необычный кросс", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".

Ранее мы сообщали, что в Чехии умерла актриса Либуше Шафранкова, наиболее известная на постсоветском пространстве главной ролью в фильме-сказке "Три орешка для Золушки". Актрисе 7 июня исполнилось 68 лет. Шафранкова с 2014 года боролась с раком легких, но информация о причинах смерти не раскрывается.

Напомним, в конце мая ушла из жизни 30-летняя болгарская актриса Лорина Камбурова. Девушка снялась в ряде американских фильмов ужасов, в том числе в киноленте "Техасская резня бензопилой".

Ранее умер отец Насти Каменских – смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда сериала Великолепный век попал в серьезное ДТП: фото с места события Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб Олег Филимонов потерял внука (обновлено)
смерть актер шоу-бизнес
Реклама

Новости партнеров

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму

Популярные статьи

Сегодня, 14:40Звездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

Вчера, 20:15Вкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

Вчера, 16:58Events

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Вчера, 07:15Вкусно

Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

10 июняЗвездно

Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)

10 июняЗвездно

Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

10 июняВкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

10 июняЗдорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

10 июняПсихо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

10 июняЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

10 июняTravel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

10 июняЗвездно

MARUV широко расставила ноги в новом видео и получила шквал критики

10 июняФаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

10 июняEvents

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

10 июняФаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

9 июняПсихо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

Новости партнеров

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять