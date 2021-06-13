Умер хореограф Григорий Чапкис

Танцору был 91 год, ранее он перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз повторно госпитализировали

Григорий Чапкис

В результате продолжительной болезни умер известный украинский хореограф и судья шоу "Танців з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год.

Об этом со ссылкой на близкое окружение Чапкиса сообщил Tabloid.

Хореограф умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса.

В конце 2020 года Григорий Чапкис перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз повторно госпитализировали. Тогда он жаловался, что ему тяжело дышать и ходить и "сковывало" ноги и спину.

В марте сын 91-летнего хореографа Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, публиковал видео, как проводит время со своим отцом и надеялся на его выздоровление.

Мы также писали, что в сентябре 90-летний украинский хореограф, танцор, народный артист Украины и судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис женился в четвертый раз на женщине, моложе его на 51 год.

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