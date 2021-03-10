Тяжело говорит и дышит: новые подробности о состоянии Григория Чапкиса

Сын Чапкиса показал, как сейчас выглядит хореограф

Сын Григория Чапкиса Грег, который специально из США прилетел в Украину, продолжает с поклонниками делиться новыми видео с хореографом, а также в этот раз заговорил о здоровье отца.

Грег опубликовал в Instagram несколько коротких видео. На одном из видео Григорий Николаевич с сыном прогуливаются по улице.

На другом же видео легендарный хореограф сидит в кресле в костюме. Сын на камеру поинтересовался у отца, как он себе чувствует, но Чапкис отказался от каких-либо интервью. На видео можно заметить, что Григорию Николаевичу тяжело говорить, а также у него есть проблемы с дыханием.

Григорий Чапкис Видео: instagram.com/gregchapkis

"Держимся ребята. Молитесь за папочку", – сказал Грег.

Напомним, недавно сын Чапкиса показал, как проводит время с отцом.

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