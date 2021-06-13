Покойся с миром: Грег Чапкис подтвердил смерть отца

Ранее появилась информация, что в больнице умер 91-летний знаменитый хореограф и танцор Григорий Чапкис

Григорий Чапкис с сыном Грегом и внучкой / instagram.com/gregchapkis

Сын знаменитого хореографа Григория Чапкиса Грег подтвердил смерть отца, оставив печальное сообщение в своем Instagram.

"RIP DAD Григорий Чапкис", – написал он.

Ранее появилась информация, что в больнице умер 91-летний хореограф, танцор, народный артист Украины и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис.

В конце 2020 года хореограф перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз повторно госпитализировали. Тогда он жаловался, что ему тяжело дышать и ходить и "сковывало" ноги и спину.

В марте сын 91-летнего хореографа Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, публиковал видео, как проводит время со своим отцом и надеялся на его выздоровление.

Мы также писали, что в сентябре 90-летний украинский хореограф, танцор, народный артист Украины и судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис женился в четвертый раз на женщине, моложе его на 51 год.

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