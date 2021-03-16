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Внука Чапкиса прооперировали в США

Сегодня, 11:42

Мальчику сделали стоматологическую операцию

Внуку украинского хореографа Григория Чапкиса, Максиму сделали операцию. Об этом рассказал в InstaStories сын Чапкиса – Грег, который уже вернулся в США.

Грег рассказал, что внуку хореографа сделали стоматологическую операцию.

"Моему мальчику сегодня сделали стоматологическую операцию. Он молодец! Но не доволен ощущением во рту. Он все еще отдыхает, и я надеюсь, что мы скоро пойдем домой и ляжем в постель, – рассказал Грег Чапкис.

Жена Грега, Амбер у себя в Instagram поделилась подробностями операции.

"У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет. Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ", — написала жена Чапкиса-младшего.

Супруга Грега Чапкиса Эмбер с детьми
Супруга Грега Чапкиса Эмбер с детьми
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Она отметила, что старшему сыну Николаю приходилось делать подобную операцию.

"Это был лучший опыт, потому что он ничего из этого не помнит. Надеюсь, у Максима будет так же. Я так сильно люблю своих мальчиков. Когда нас забрали, Максим сказал: „Мама, на самом деле я не хочу этого делать". Я знала, что он начал думать об этом, поэтому сказала: „Максим у тебя все получится. Все будет идеально. Обещаю", — рассказала она

Чуть позже Амбер у себя в InstaStories написала, что операция прошла хорошо и Максим уже дома.

Напомним, что у Грега Чапкиса в США своя школа танцев Chapkis Dance. С женой Эмбер они вместе уже 20 лет. Пара воспитывает двоих сыновей – 12-летнего Николая и 5-летнего Максима.

Ранее появились новые подробности о состоянии здоровья Григория Чапкиса.

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