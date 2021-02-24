Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

Четверта дружина Григорія Миколайовича молодша за нього на 51 рік

Сьогодні, 24 лютого, знаменитий український хореограф Григорій Чапкіс, якого нещодавно госпіталізували, відзначає своє 91-річчя.

Останнім часом все частіше стало обговорюватися особисте життя Григорія Миколайовича – недавно він одружився на жінці, яка молодша за нього на 51 рік!

У день народження хореографа Сьогодні.Lifestyle розповідають все, що відомо про всіх дружин чотири рази одруженого Григорія Чапкіса.

Перша дружина Чапкіса

На жаль, Людмили, першої дружини Григорія Чапкіса, вже немає в живих – жінка померла ще в 2006 році.

Фото: facebook.com/lilia.tchapkis

Людмила була партнеркою Григорія Миколайовича з танців. 1968 року у пари народилася дочка Лілія, яка зараз проживає в Італії і завідує школою танців.

Фото: facebook.com/lilia.tchapkis

У Лілії є дві дочки – онуки Чапкіса – Анна Сафрончік і Вітторія Чапкіс Гарджіані.

Анна (на фото – ліворуч) стала моделлю і актрисою, а Вітторія (на фото – праворуч) пішла по стопах дідуся і мами і займається хореографією.

Фото: facebook.com/lilia.tchapkis

Друга дружина Чапкіса

Друга дружина Григорія Чапкіса – Наталя. Пара одружилася в 1980 році, коли Наталі було 28 років. Вона була ученицею Григорія Миколайовича.

Фото: facebook.com/Dance-Unlimited-Performing-Arts-Event-Center

У них з Григорієм Миколайовичем народився син – Грег Чапкіс. Зараз Наталя і Грег проживають в США.

Фото: instagram.com/gregchapkis

У Наталі є своя танцювальна школа, а також, судячи по записах в соцмережах, зал для заходів. В Instagram Наталія Кларк (мабуть, прізвище нового чоловіка) публікує фото і відео великої зали, яку здає в оренду для різних заходів.

У Грега, сина Наталі та Григорія, також є своя танцювальна студія в Каліфорнії, де чоловік проживає зі своєю сім'єю – дружиною і двома синами.

Грег Чапкіс з сім'єю Фото: instagram.com/gregchapkis

Третя дружина Чапкіса

З третьою дружиною, Аллою Борисівною Чапкіс, Григорій Миколайович прожив у шлюбі 24 роки. Алла Чапкіс була викладачкою і начальницею навчально-методичного відділу Національного авіаційного університету. Коли вона вийшла на пенсію, пара вирішила розлучитися.

Фото: Сьогодні

У соцмережах студенти НАУ про Аллу Борисівну пишуть тільки позитивні відгуки.

"Прекрасний педагог, хороший порадник і просто дуже цікава людина з дуже великим стажем роботи і життєвим досвідом", – пишуть студенти про колишню дружину Чапкіса.

Скріншот: соцмережі

Четверта дружина Чапкіса

Про молоду кохану Григорія Миколайовича інформації дуже мало. Відомо, що її звуть Людмила, вона молодша обранця на 51 рік і, вочевидь, працює директоркою ювелірного магазину.

Григорій Чапкіс

"Я шість років був один. І мені було дуже важко. Випадково зайшов в магазин і закашлявся. Директорка цього магазину говорить: "Ой, ви кашляєте, так? Тримайте пігулку, вона вам допоможе". Усе. Побув там, купив собі каблучку і пішов. На другий день о дев'ятій ранку дзвінок – "А ви випили пігулку?" – згадав доленосну зустріч Григорій Миколайович в інтерв'ю програмі "Світське життя" ще 29 лютого на концерті, присвяченому його 90-річчя.

Тоді Чапкіс зізнався, що не збирався влаштовувати пишне торжество. Він також з гумором зазначив: "Я порахував, що кожні 25 років міняю квартиру, машину і дружину".

Нагадаємо, син госпіталізованого Григорія Чапкіса не зміг прилетіти до України.

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