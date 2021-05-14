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С красоткой-супругой и сыновьями: сын Чапкиса засыпал соцсети семейными фото

Сегодня, 19:26

Грег Чапкис опубликовал трогательные снимки из семейного архива вместе со своей супругой Эмбер и сыновьями – Николаем и Максимом

Грег Чапкис с семьей
Грег Чапкис с семьей
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис, сын Григория Чапкиса, опубликовал серию трогательных фото со своей семьей в Instagram. На кадрах запечатлены супруга Грега – Эмбер, а также двое их сыновей – 12-летний Николай и пятилетний Максим, который недавно перенес операцию.

Грег Чапкис с супругой и сыновьями
Грег Чапкис с супругой и сыновьями
Фото: instagram.com/gregchapkis

В описании к фото Грег написал: "Нам так повезло с тобой. Ты лучшая мама, лучшая жена, лучший деловой партнер и лучший друг. Ты лучшее, что со мной случилось. Мы любим тебя так сильно!".

Грег и Эмбер вместе уже 20 лет, восемь из которых – в браке. Эмбер вместе с Грегом занимается развитием школы Chapkis Dance.

Грег Чапкис с супругой Эмбер
Грег Чапкис с супругой Эмбер
Фото: instagram.com/gregchapkis

Ранее мы сообщали, что Грег Чапкис летал в Украину к отцу. В феврале этого года Чапкис-младший уже пытался приехать в Украину, но не получил вовремя результаты теста на COVID-19 и поездку пришлось отложить.

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