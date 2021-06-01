Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на 1 июня.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня интуитивные решения и знаки судьбы. При этом минусы дня несут обиды и страхи. В основе дня хорошо проводить встречи с единомышленниками и близкими по духу людьми.
Красота и здоровье: полезными будут уходовые процедуры по телу, обертывания и увлажнение. Следите за нервной системой.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, в такой день можно легко избавляться от объектов которые несут больше расходов, чем прибыли.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая, наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
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