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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 июня

Сегодня, 08:58

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на 1 июня.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый
  • Число удачи – 3

В главных плюсах дня интуитивные решения и знаки судьбы. При этом минусы дня несут обиды и страхи. В основе дня хорошо проводить встречи с единомышленниками и близкими по духу людьми.

Красота и здоровье: полезными будут уходовые процедуры по телу, обертывания и увлажнение. Следите за нервной системой.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, в такой день можно легко избавляться от объектов которые несут больше расходов, чем прибыли.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая, наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

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Источник: Сегодня
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