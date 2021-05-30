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Какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака

Сегодня, 20:10

Водолея не страшит банкротство, а Скорпион – прирожденный шулер

Какая вы азартная игра по гороскопу
Какая вы азартная игра по гороскопу
Фото: Pixabay

Одним везет в картах, другие постоянно проигрывают и тешат себя надеждой, что им повезет в любви. Возможно, дело тут не только в благосклонности Фортуны, но еще и в удачливости вашего склада ума, привычек, темперамента? Кстати, астрологи единодушны по этому поводу. Стоит вам разобраться, какая вы игра по знаку зодиака, как дела пойдут на лад.

Ранее мы уже рассказывали, какое вы африканское животное по гороскопу, что вы за фрукт и даже, какое вы дерево. А сейчас разберемся в азартных играх.

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Овен

Овен
Овен
Фото: Unsplash

Этот знак зодиака ответственен, но при этом крайне импульсивен и любит риск. Он всегда стремится занять лидерские позиции хоть в жизни, хоть за игорным столом. Каков Овен, такие и игры: от крэпса и европейской рулетки до онлайн слотов.

Телец

Телец
Телец
Фото: Unsplash

Тельцов редко покидает уверенность в себе, уравновешенность и спокойствие. Это знак эрудированный и склонный к философствованию. Так что забавы для ума у него подходящие – это карточные игры, в частности, покер.

Близнецы

Близнецы
Близнецы
Фото: Unsplash

Из Близнецов получился бы идеальный шулер, но эта перспектива их не прельщает. Им интересна игра ради самого процесса. Хотя Близнецы и не лишены желания выиграть во что бы то ни стало. Оптимальный выбор игры – баккара, видеослоты, рулетка.

Рак

Рак
Рак
Фото: Unsplash

Рак – существо влюбчивое и эмоциональное. Это романтик и фантазер по призванию души. А потому азартная игра для Рака – воплощение мечты о баснословном выигрыше, который он заранее знает, как потратить. Рак – это рулетка, крэпс или слоты с джек-потом.

Лев

Лев
Лев
Фото: Unsplash

Величественный Лев предпочитает играть по-крупному и по природе своей просто не может делать маленькие ставки. Этому знаку, как воздух необходим азарт, эмоции и драйв. Так что лучший вариант для Льва – рулетка и безлимитный покер.

Дева

Дева
Дева
Фото: Unsplash

Этот знак зодиака – прирожденный философ, обладающий аналитическим складом ума и талантом предугадывать события. Но вот свой проигрыш переживает всем сердцем. Девам неплохо подходит блэкджек, все виды покера и баккара.

Весы

Весы
Весы
Фото: Unsplash

Вот уж кто действительно знает, чего хочет от игры и от жизни, так это сосредоточенные и расчетливые Весы. И в азартной игре их нерешительность как рукой снимает – они готовы на ва-банк. Весам подходят лотереи, американская рулетка, покер.

Скорпион

Скорпион
Скорпион
Фото: Unsplash

Скорпион – это баловень судьбы, любимчик фортуны и прирожденный шулер. Не пытайтесь выиграть, потому что у него все крапленое. Фактически этот знак может быть любой игрой: с колодой карт, бильярдным кием и даже полем для гольфа.

Стрелец

Стрелец
Стрелец
Фото: Unsplash

Этот знак имеет философский взгляд на мир, а потому с немалым интересом приступит к непознанной и увлекательной игре, где нужно мыслить, а не полагаться на удачу. Рулетка покажется ему простой, а вот покер, баккара или блэкджек – в самый раз.

Козерог

Козерог
Козерог
Фото: Unsplash

Козерога отличает трудолюбие и педантичность, благодаря которым он неплохо ориентируется в играх. Но явно от этого не фанатеет, предпочитая отдаваться в руки судьбы, нежели напрягаться самому. Оптимальные игры для него: рулетка, слоты, блэкджек.

Водолей

Водолей
Водолей
Фото: Unsplash

Этому отъявленному оптимисту нипочем проигрыши и даже банкротство. Фортуна любит именно таких смельчаков и дарит им удачу практически во всех азартных играх – от карт в казино до ставок в спортивных состязаниях.

Рыбы

Рыбы
Рыбы
Фото: Unsplash

Молчаливые Рыбы традиционно погружены в свои мечтания. Они интересуются игрой не ради цели, а из любви к процессу. Не питают особых надежд на выигрыш, но совсем не против изобрести собственный метод вычеркивания лотерейных билетов.

Ранее мы публиковали финансовый гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: кто разбогатеет.

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