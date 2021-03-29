Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака

Брать на вооружение не обязательно, но выпить ваш личный зодиакальный кофе можно

Конечно, к гороскопам можно относиться по-разному. Для одних – это реальный путеводитель по жизни, для других – сродни шуточного развлечения. Но, как говорят астрологи, к советам звезд стоит прислушиваться. Хотя бы время от времени. Мы уже рассказывали, какая пицца подходит к каждому знаку зодиака, теперь пришло время кофе. Итак, какой кофе (кофейный напиток) подходит каждому знаку зодиака – варианты ниже.

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Фото: Pexels

Овен – двойной эспрессо

Говорят, что Овны очень трудоспособны и обожают здоровую конкуренцию. Чтобы помочь Овну оставаться на высоте, лучше всего подойдет двойной эспрессо. Для поддержания тонуса. Конечно, очень крепкий холодный кофе также может помочь представителям этого знака поддерживать холодный рассудок.

Телец – кофе со сливками

Этим знаком управляет планета Венера, поэтому эти люди любят прекрасные вещи в жизни. Вы из тех, кто покупает кофейные зерна и старательно подходит к приготовлению напитка. Возможно, из кофе вы предпочитаете классику, но иногда можно выпить его со сливками и сахаром, чтобы получить разнообразие, которое вы так любите.

Близнецы – доппио

Близнецами управляет Меркурий, поэтому они очень любят общение и компании. Ну а если говорить, то с двойным эспрессо, то есть доппио. А чтобы подчеркнуть двойственность вашей личности, добавьте к горькому доппио немного взбитых сливок.

Рак – ванильный латте

Раки обожают домашний уют, тихую спокойную обстановку. Например, лежать под любимым пледом с любимой книгой и, конечно, с любимым напитком. Очень подчеркнут эту атмосферу ванильный латте или кофе по-французски. Это очень романтично.

Лев – кофе с тыквенным или каштановым пюре

Лев всегда идет по зову сердца, творчества и всего яркого. Они "кинозвезды" зодиака, поэтому любят самый модный кофе с оригинальными добавками. Например, тыквенным или каштановым пюре. Такой напиток уже можно попробовать и в Украине.

Дева – ристретто

Человек, рожденный под знаком Девы, как правило, довольно практичен. Что может быть лучше, чем ристретто? Итак, звезды рекомендуют Девам именно этот напиток.

Весы – капучино

Это очень уравновешенные люди. Следовательно, их кофе тоже должен быть хорошо сбалансированным. Хороший кофе для Весов – это стандартный и правильно приготовленный капучино.

Скорпион – кофе по-ирландски

Представители этого знака могут быть резки, они любят движение вперед, часто не обращая внимания на других. Ирландский кофе может быть лучшим для этого знака зодиака. Если нужна безалкогольная альтернатива, то выбирайте кофейный коктейль "Ред ай".

Стрелец – фраппе

Забавные и экстравертные Стрельцы любят быть в центре внимания. Они нечасто выбирают классику. Вместо этого – что-нибудь для многих оригинальное. Например, фраппе с каким-нибудь экзотическим ароматным сиропом.

Козерог – американо

Главная черта характера Козерогов – это подходить ко всему с холодным рассудком и быстро браться за дело. Во всем эти люди обожают проверенную временем классику. Это и эспрессо, и американо. Но и латте, со всевозможными сиропами, Козерогам тоже будет по душе. Ведь эти люди часто бывают непредсказуемы.

Водолей – кофе по-турецки

Творческие и еще раз творческие натуры. Постоянства в выборе кофе у них нет. Это может быть чашка кофе по-турецки вместе с оригинальными безалкогольными коктейлями на основе кофе.

Рыбы – кофе с большим количеством молочной пены

С этим знаком все немного проще. Они все выбирают под настроение. Это касается и кофе. Отличным вариантом для Рыб будут напитки на основе кофе с огромным количеством пены. Она как бы символизирует морскую пену. А море и Рыбы – две неразделимые вещи.

Конечно, этими рекомендациями можно воспользоваться, но и отказываться от конкретно вами любимого кофе совсем не стоит. Разве что для разнообразия.

По материалам: Еatingwell.com

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