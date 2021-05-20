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Ретроградный Сатурн-2021: особенности и главные запреты

Сегодня, 19:09

Сатурн в мае начнет свой обратный ход: сложности испытают политики и юристы

Ретроградный Сатурн - период трудолюбия и порядка
Ретроградный Сатурн - период трудолюбия и порядка
Фото: Pixabay

Периодически планеты Солнечной системы демонстрируют жителям Земли свой обратный ход – так называемое ретроградное движение. На очереди – планета Сатурн, которая "пойдет на попятную" с 23 мая.

Как повлияет поведение Сатурна на людей, как правильно себя вести в этот период, что можно, а что категорически нельзя делать, читайте в нашей статье.

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Что такое ретроградность

На самом деле планеты продолжают перемещаться вокруг Солнца по своим орбитам в строго установленном природой порядке, в котором веками ничего не меняется. Но условному наблюдателю с Земли кажется, что, дойдя до максимально далекой точки, они начинают движение вспять. Именно этот эффект и называется ретроградностью планет, или ретроградным движением.

Ретроградный Сатурн-2021: точные даты

Ретроградный ход Сатурна в 2021 году будет происходить в период с 23 мая по 11 октября, в течение примерно 4,5 месяцев. Затем планета снова станет директной и продолжит ход в обычном направлении.

Особенности периода ретроградности Сатурна

Согласно мнению астрологов, шестая планета Солнечной системы отвечает за порядок, трудолюбие, силу воли, преодоление трудностей. А еще под руководством Сатурна находится управление совестью, властью и временем. Так что в период его обратного движения все эти сферы будут ослаблены либо сведены на нет.

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Ретроградный Сатурн, прежде всего, принесет трудности в работу юристов, преподавателей, политиков. Можно ожидать, что в это время много изменений произойдет в социальной и политической жизни.

Сатурн не приемлет пустых обещаний. Так что успех в этот период ждет лишь тех, кто будет меньше болтать, а больше делать, трудиться и идти напролом к своей цели.

Зато это хороший период для благотворительных акций и организации любого вида помощи нуждающимся.

Что нельзя делать во время ретроградного Сатурна

  • крайне нежелательно вступать в дискуссии и споры;
  • нельзя ссориться, особенно со старшими по возрасту или должности;
  • под запретом любая незаконная деятельность;
  • не стоит начинать новые дела;
  • нецелесообразно тратить деньги попусту и оформлять кредиты;
  • ни в коем случае нельзя совершать безрассудные поступки.

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