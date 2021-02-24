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Самые верные мужья по знаку зодиака

Сегодня, 13:35

Астрологи рассказали, как звезды влияют на характер людей

Женщины выделяют у мужчин такие качества как мужественность, честность, доброту, силу или романтичность. Но всем без исключения хочется, чтобы их партнер прежде всего хранил им верность. Астрологи называют всего три знака зодиака, которые считаются самыми верными. Давайте узнаем кто это.

Полезным будет узнать и о родовых проклятиях — существуют ли они и как их снять.

Tелец

Он мечтает быть в паре с идеальным партнером и провести рука об руку всю жизнь. Поэтому Тельцы никогда вас не предадут и не изменят. Они вкладывают в отношения всю свою душу, поэтому абсолютно не видят смысла искать кого-то на стороне. Представители этого знака зодиака знатные домоседы, которым комфортно находиться в маленьких и абсолютно не шумных компаниях.

Дева

По желанию проводить время дома в камерной обстановке Девы могут составить серьезную конкуренцию Тельцам. Тишина, дом, уют и комфорт для них на первом месте. Мужчина-Дева не видит смысла изменять той женщине, которая дает ему все, что он хочет. Они наслаждаются и берегут свое домашнее гнездышко.

Kозерог

Мужчины этого знака зодиака сами верные и требует такой же преданности от своей спутницы жизни. Они никогда не изменят и не простят этого своей партнерше, ведь считают это постыдным. Если Козерог решил на вас жениться, то планирует оставаться вместе до конца жизни.

Как вывести на чистую воду неверных мужчин — смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали о пяти главных ошибках мужчин в отношениях.

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Источник: Сегодня
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