29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Всемирный день здорового пищеварения – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 29 мая
Какой сегодня праздник, 29 мая? Всемирный день здорового пищеварения. День святого Федора – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 мая.
- Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day) – ежегодно отмечается 29 мая в честь принятия в 1958 году Устава Всемирной организации гастроэнтерологов.
- Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers) – чтится с 2003 года как дань памяти погибшим и знак уважения служившим в составе операций ООН по поддержанию мира.
- День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – ежегодно празднуют в Украине в последнюю субботу мая.
29 мая в православной церкви чтится память преподобного Феодора Освященного, преподобных отцов, что в лавре святого Саввы были избиты, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентия, блаженного отроковицы Музы, святителя Георгия ІІ, епископа Митиленского.
В народе 29 мая почитался Федор Житник. Этот день считался последним, подходящим для посева яровых. На стол обычно подавали какую-нибудь кашу.
- на Федора Житника хорошо сеять жито;
- на Федора зацвела рябина – значит, наступило настоящее лето;
- если гремит гром – к хорошему урожаю зерна.
- 1630 – подписано Переяславское соглашение между казацкой старшиной и польским гетманом.
- 1802 – физик В. Петров открыл явление электрической дуги.
- 1900 – в США зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", впоследствии давшая название известным подъемникам.
- 1953 – альпинистами Т. Норгеем и Э. Хиллари покорена Джомолунгма (Эверест), самая высокая гора на планете – 8848 м.
- 1964 – в Киеве открылся самый большой в СССР ботанический сад.
- 1874 – Гилберт Кит Честертон, английский писатель, автор детективов.
- 1878 – Петр Карманский, украинский поэт и переводчик.
- 1899 – Фавст Лопатинский, украинский актер, режиссер, сценарист.
- 1905 – Ольга Благовидова, украинская певица.
- 1953 – Александр Абдулов, советский актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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