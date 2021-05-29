Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:05

Всемирный день здорового пищеварения – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 29 мая

29 мая: какой сегодня праздник
29 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 29 мая? Всемирный день здорового пищеварения. День святого Федора – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 мая.

  • Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day) – ежегодно отмечается 29 мая в честь принятия в 1958 году Устава Всемирной организации гастроэнтерологов.
  • Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers) – чтится с 2003 года как дань памяти погибшим и знак уважения служившим в составе операций ООН по поддержанию мира.
  • День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – ежегодно празднуют в Украине в последнюю субботу мая.

Какой сегодня праздник

29 мая в православной церкви чтится память преподобного Феодора Освященного, преподобных отцов, что в лавре святого Саввы были избиты, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентия, блаженного отроковицы Музы, святителя Георгия ІІ, епископа Митиленского.

В народе 29 мая почитался Федор Житник. Этот день считался последним, подходящим для посева яровых. На стол обычно подавали какую-нибудь кашу.

Приметы на 29 мая

  • на Федора Житника хорошо сеять жито;
  • на Федора зацвела рябина – значит, наступило настоящее лето;
  • если гремит гром – к хорошему урожаю зерна.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 мая

  • 1630 – подписано Переяславское соглашение между казацкой старшиной и польским гетманом.
  • 1802 – физик В. Петров открыл явление электрической дуги.
  • 1900 – в США зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", впоследствии давшая название известным подъемникам.
  • 1953 – альпинистами Т. Норгеем и Э. Хиллари покорена Джомолунгма (Эверест), самая высокая гора на планете – 8848 м.
  • 1964 – в Киеве открылся самый большой в СССР ботанический сад.

Кто родился 29 мая

  • 1874 – Гилберт Кит Честертон, английский писатель, автор детективов.
  • 1878 – Петр Карманский, украинский поэт и переводчик.
  • 1899 – Фавст Лопатинский, украинский актер, режиссер, сценарист.
  • 1905 – Ольга Благовидова, украинская певица.
  • 1953 – Александр Абдулов, советский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить детям: интересные идеи для праздника Когда выпускной-2021 в Украине и как будем отмечать Именины в июне-2021: кто и когда отмечает день ангела
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе

Популярные статьи

Вчера, 16:20Здорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

Вчера, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Вчера, 13:28Звездно

Что Пугачева скрывает от Гарри и Лизы Галкиных о своем внуке – признание Никиты Преснякова

Вчера, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

27 маяNo Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

27 маяМодно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

27 маяВкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

27 маяВкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

27 маяФаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

27 маяЗдорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяЗвездно

После слухов о тяжелом состоянии Борис Моисеев впервые появился на звездной вечеринке

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

26 маяEvents

Кровавое полнолуние и лунное затмение 26 мая: что нельзя делать

Новости партнеров

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
MamaRika про те, як дізналася про вагітність
MamaRika про те, як дізналася про вагітність
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять