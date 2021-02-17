Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь
Узнайте, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян
Время от времени планеты Солнечной системы начинают ретроградное движение. На самом деле, они продолжают перемещаться вокруг Солнца по своим орбитам в установленном природой порядке, в котором веками ничего не меняется.
Но условному наблюдателю с Земли кажется, что они движутся в попятную. Именно этот эффект и называется ретроградностью планет или ретроградным движением.
Ретроградность является иллюзией, которая возникает из-за разной скорости вращения небесных тел вокруг Солнца. Период ретроградности важен для астрологов, а в астрономии это обычное, ничем не примечательное явление.
Какие планеты ретроградны? Это так называемые личные планеты – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, а также трансперсональные внешние планеты – Уран, Нептун и Плутон. Внешние ретроградные планеты оказывают влияние на мир в целом, а личные воздействуют на каждого человека индивидуально.
Читайте также:Календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей
Пик одновременного ретроградного движения наибольшего количества планет приходится на периоды:
- 20-22 июня – ретроградными будут четыре планеты: Меркурий, Плутон, Сатурн, Юпитер.
- 25 июня – 6 октября – на смену ушедшему Меркурию придет Нептун, и ретроградных планет снова будет четыре: Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер.
- 27 сентября – 6 октября – вновь появится Меркурий, и число планет возрастет до пяти: Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер.
- 6-11 октября – Плутон станет директным, останутся четыре ретроградные планеты: Меркурий, Нептун, Сатурн, Юпитер.
Читайте также:Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В 2021 году Меркурий начал двигаться в обратном направлении с 30 января и завершит эту фазу 21 февраля. Следующие фазы ретроградного Меркурия:
с 29 мая по 22 июня;
с 27 сентября по 18 октября.
Планета Меркурий считается покровителем торговли, транспорта, обучения, распространения информации. Поэтому в периоды ретроградного движения Меркурия могут наблюдаться сбои и торможения в этих сферах.
При ретроградном Меркурии не стоит заключать договоры и совершать крупные сделки. Нежелательно регистрировать брак. Неудачным будет начало учебы. Покупку средств связи, гаджетов, компьютеров лучше отложить.
Зато ретроградный Меркурий поможет проанализировать принятые ранее решения и произошедшие события и выявить возможные ошибки. Благоприятным будет завершение старых дел, встреча со давними друзьями и знакомыми, окончание учебы.
Читайте также:Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Плутон в 2021-м будет ретроградным почти полгода: с 27 апреля по 6 октября.
Плутон отвечает за управление народом, государственное устройство, а также материальный мир – крупные предприятия, финансовые учреждения.
Обратное движение Плутона может добавить политические распри и риски в экономику в малых и больших масштабах, спровоцировать государственные перевороты и трансформация различных социальных структур.
Во время ретроградности Плутона не стоит участвовать в массовых мероприятиях и митингах. Полезно разобраться в своих убеждениях, переоценить поступки – как личные, так и социума в целом. Плутон – это планета трансформации, его энергия означает изменения на глубинном бессознательном уровне
Ретроградный ход Сатурна наблюдается в период с 23 мая по 11 октября.
Сатурн отвечает за порядок, трудолюбие, силу воли, преодоление трудностей. Так что в период его обратного движения все эти сферы будут ослаблены либо сведены на нет. Ретроградный Сатурн принесет трудности в работу юристов, преподавателей, политиков.
В период ретроградного Сатурна нежелательно вступать в дискуссии и споры, а также подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки.
Но это хороший период для благотворительных акций и организации любого вида помощи нуждающимся.
Юпитер в 2021 году начнет обратный ход 20 июня и завершит 18 октября.
Области влияния Юпитера в нашей жизни – это образование, юриспруденция, философия, социальная сфера, благотворительность. Во время его ретрофазы в этих сферах процессы могут серьезно тормозиться, так что продвижение и реализация планов будет затруднена.
При ретроградном Юпитере у человека обостряется внутреннее чутье, поэтому легче почувствовать фальшь или обман со стороны окружающих. Появляется возможность переосмыслить свое мировоззрение и вовремя свернуть с неверного пути. Лучше всего в этот период завершить ранее прерванное дело, к примеру, вновь начать изучать иностранные языки, отправиться в поездку, восстановить отношения со старым другом.
Нептун будет двигаться в обратном направлении в период с 25 июня по 1 декабря.
Эта планета является покровителем в любовных делах, вопросах веры, в реализации творческих планов, а также в области иллюзий и самообмана.
Во время ретроградного Нептуна можно попытаться воплотить в жизнь самые смелые мечты, но при этом важно трезво рассчитывать свои силы. Полезными будут медитации, духовные практики для улучшения познания внутреннего мира.
Уран начнет свое ретроградное движение 20 октября 2021 года, а закончит 8 января 2022-го.
Под влиянием Урана обычно происходят неожиданные события, ломаются стереотипы, случаются внезапные озарения и находятся оригинальные решения старых проблем.
Ретроградный период Урана – это время смелых экспериментов, исследований и открытий. Хотя консервативным по складу характера людям будет сложно приспособиться к новшествам в этот период.
В период ретроградного Урана может появиться новый взгляд на старые вещи. Это время можно использовать для серьезных перемен в своей жизни: смена работы, переезд, начало новых отношений или же разрыв прежних связей, которые стали тяготить.
Венера будет ретроградной с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022-го.
Этой планете, как известно, подчиняются сферы любви, отношений, творчества, красоты.
Поэтому в период ретроградной Венеры лучше отказаться от попыток завести новый роман. Когда Венера движется назад, также не стоит проводить пластические операции и косметические процедуры.
Время ретроградной Венеры можно использовать, чтобы провести переоценку любовных и родственных связей, исправить какие-то ошибки в этой сфере, а также безболезненно завершить отношения, которые себя исчерпали.
Марс в 2021 году свое движение не меняет.
Марс – римский бог войны, конфликтов и любых проявлений агрессии. Так что в этой сфере 2021 год обещает быть относительно спокойным.
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное