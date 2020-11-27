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Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Сегодня, 19:33

Узнайте точный гороскоп на 2021 год по дате рождения для каждого знака восточного гороскопа

Какой восточный гороскоп в 2021 год Быка у каждого знака китайского календаря в зависимости от года рождения? Работа, деньги, любовь, отношения, здоровье, отдых – как на все эти важные сферы жизни повлияет символ наступающего 2021 года? Насколько благосклонным или нетерпимым будет Белый Металлический Бык к различным качествам людей, зависящим от года рождения и знака китайского гороскопа?

Китайский гороскоп на 2021 год Быка
Китайский гороскоп на 2021 год Быка
Фото: Depositphotos

Ищите свой знак китайского гороскопа и читайте прогноз на 2021 год в нашей статье.

Что принесет год Быка в нашу жизнь

В отличие от суматошного и насыщенного событиями года Крысы, 2021 год обещает быть более спокойным, стабильным, размеренным. Целеустремленность и холодный расчет Белого Металлического Быка поможет остановить беспорядки, устроенные Крысой, и очистить пространство для новой жизни.

Год Быка – подходящее время для плодотворной работы во многих сферах и благодатный период для зарабатывания денег: трудолюбивые люди будут вознаграждены символом года по достоинству.

Также это хорошее время для создания семьи, строительства дома, начала бизнеса, особенно связанного с землей. Инвестиции, сделанные в год Быка, будут выгодными и прибыльными.

Восточный гороскоп на 2021 год: Крыса

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Фото: Depositphotos

Белой Крысе придется уступить место на троне и передать правление в надежные и сильные руки Быка. Вы не будете бедствовать в 2021 году, но для этого нужно не бросаться в вихрь перемен, а оставить свои прошлые наработки. Берегите то, что есть – и в личной жизни, и в сфере бизнеса. Вам лучше воздержаться от переездов и смены работы. Не гонитесь за журавлем в небе.

Восточный гороскоп на 2021 год: Бык

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Фото: Depositphotos

Вы же помните, чей год 2021, какого животного? А потому в свой собственный год Бык будет кататься во всех земных благах, как сыр в масле. 2021 год для этого знака – звездный период во всех сферах. Торопитесь всерьез задуматься о развитии карьеры, вложении финансов, хорошем отдыхе и пополнении в семье. Трудиться вам не привыкать, а ничего нового и не потребуется.

Восточный гороскоп на 2021 год: Тигр

Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Фото: Depositphotos

Тигров ждет противоречивый год. С одной стороны, вы рискуете разрушить все созданное ранее. С другой – если это были неприятности, долги и болезни – то от них не жаль избавиться, не правда ли? Ваши главные противники – агрессия и нетерпимость, боритесь с ними, работайте над собой, учитесь чувствовать других людей, будьте бескорыстными – тогда вы обретете гармонию в год Быка.

Восточный гороскоп на 2021 год: Кролик

Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Фото: Depositphotos

У Кроликов намечается неспокойный год. Бык предоставит поддержку тем представителям знака, кто не будет засиживаться на одном месте, проявит инициативу и окунется в вихрь перемен. Ваша деятельность вскоре принесет плоды – вы получите интересные предложения, выгодные сделки, продвижение по службе и не двузначные знаки симпатии со стороны противоположного пола.

Восточный гороскоп на 2021 год: Дракон

Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Фото: Depositphotos

У Драконов в год Быка исполнятся мечты. Если не все, то самые ключевые – точно. Перемены в любовной сфере будут позитивными, не бойтесь смены статуса. В бизнесе вы способны достигнуть потрясающих успехов, во многом благодаря новаторским методам работы. А вот в плане здоровья возможны неприятные сюрпризы – уделите ему особое внимание.

Восточный гороскоп на 2021 год: Змея

Змея (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Змея (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Фото: Depositphotos

Мудрость Змеи в сочетании с трудолюбием Быка дадут прекрасные плоды. Вас ждет вполне благоприятный год, особенно если в ключевых вопросах вы будете полагаться на интуицию, а не советы извне. В любовных отношениях старайтесь проявлять изворотливость и гибкость – тогда вы без проблем преодолеете остроугольные камни преткновения и сможете избежать разрыва.

Восточный гороскоп на 2021 год: Лошадь

Лошадь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Лошадь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Фото: Depositphotos

В реальной жизни Быку часто приходится идти в одной упряжке с Лошадью. Так что в 2021 году символ года не обидит трудягу Лошадку, но лишь в том случае, если вы не будете отлынивать от работы и перекладывать свои обязанности на плечи других людей. В любом случае вам обеспечено отличное настроение и оптимизм, которым вы способны заразить окружающих.

Восточный гороскоп на 2021 год: Коза

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Фото: Depositphotos

Год Быка приготовил немало сюрпризов для представителей знака Козы. Личная жизнь будет проходить гладко, проблемы и споры разрешатся, а одинокие люди повстречают свою любовь. Но вот в сфере работы и финансов наблюдаются подводные камни и проблемы, которые придется оперативно решать по мере их поступления. Вам помогут друзья – умейте быть благодарными.

Восточный гороскоп на 2021 год: Обезьяна

Обезьяна (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Обезьяна (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Фото: Depositphotos

Бык не потерпит лукавства, которое так свойственно Обезьянам. Так что берегитесь – в 2021 году ваши хитрости или отлынивания не пройдут вам даром, и за все придется платить по счетам. Старайтесь не давать никому ложных обещаний, выполнять свои обязанности, не уходить от ответственности – и тогда год пройдет легко и приятно, а деловые и личные отношения укрепятся.

Восточный гороскоп на 2021 год: Петух

Петух (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Петух (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Фото: Depositphotos

Петух в год Быка может рассчитывать на приятные бонусы, особенно в сфере финансов и работы. Манна небесная на вас, конечно, не посыплется, но по зернышку и по крошечке вы сможете сколотить завидный капитал. Задумайтесь, куда вы можете потратить свои сбережения – важно не спустить все в один момент. В личной жизни все будет стабильно и ровно – грех жаловаться.

Восточный гороскоп на 2021 год: Собака

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Фото: Depositphotos

Год Быка для представителей знака Собаки будет непростым и беспокойным, но однозначно интересным. Вы будете полны азарта и новых идей, которые тут же захочется реализовать. Вас часто будет подводить стремление бросаться в крайности в бизнесе и личной жизни – ищите золотую середину. Поберегите здоровье и серьезно отнеситесь к правильному способу жизни.

Восточный гороскоп на 2021 год: Свинья

Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Фото: Depositphotos

Перед людьми, рожденными в год Свиньи, часто будет возникать проблема выбора. От этого зависит успех как в личной, так и в общественной жизни. Ошибки, которые вы совершите, будут дорого стоить, а потому не спешите рубить с плеча и всегда оставляйте пути для отхода. Главное – будьте искренними с собой и окружающими людьми – Бык это обязательно оценит.

Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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