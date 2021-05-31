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Гороскоп на июнь-2021 для знака Стрелец: готовьте кошелек и не бойтесь рисковать

Сегодня, 10:46

Подробный астрологический прогноз на июнь-2021 для знака Стрелец

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на июнь обрадует или огорчит представителей Стрельца? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на июнь-2021 для знака Стрелец.

Работа

Работа
Работа
Фото: Unsplash

Не бойтесь новизны и не отказывайтесь даже от рискованных на первый взгляд предложений. У вас хватит настойчивости, терпения и опыта, чтобы преодолеть трудности и решить поставленные задачи. Ваши инициативы не останутся незамеченными начальством, так что готовьтесь к продвижению по карьерной лестнице.

Финансы

Финансы
Финансы
Фото: Unsplash

В течение всего месяца у Стрельцов будут стабильные и гарантированные возможности для зарабатывания денег. В конце июня вам придется раскошелиться – возможны хлопоты с документами, касающимися вашей недвижимости. Всплывут какие-то неточности, из-за чего вас ждут расходы.

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Здоровье

Питание
Питание
Фото: Unsplash

Если вы хотели заняться своей внешностью, июнь-2021 – самое время для подобных экспериментов по смене собственного имиджа. Обратите внимание на свое питание и включайте больше витаминов в рацион – все-таки на дворе лето. А вот экзотическими продуктами лучше не злоупотреблять.

Любовь

Общение
Общение
Фото: Unsplash

Взаимоотношения Стрельцов в июне вряд ли можно назвать глубокими и уж точно не романтичными. Вашу расчетливость и прагматичность тут же ощутит на себе партнер, так что не ждите хорошей отдачи – что посеете, то и пожнете. Лишь в конце июня вы ощутите некоторое потепление.

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Отдых

Прогулка
Прогулка
Фото: Unsplash

Если вы уже испытываете непреодолимое желание бросить все и отправиться на законный отдых – сделайте это. Но, скорее всего, вы сами решите повременить с отпуском, зато сможете довольствоваться краткосрочными выходными – их тоже можно провести полноценно и ярко, главное все заранее спланировать.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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