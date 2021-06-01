Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 червня

Сьогодні, 08:58

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на 1 червня.

  • Цифра дня – 12
  • Колір дня – жовтий
  • Число удачі – 3

У головних плюсах дня інтуїтивні рішення і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть образи і страхи. В основі дня добре проводити зустрічі з однодумцями і близькими по духу людьми.

Краса і здоров'я: корисними будуть доглядові процедури по тілу, обгортання і зволоження. Слідкуйте за нервовою системою.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, в такий день можна легко позбавлятися від об'єктів, які несуть більше витрат, ніж прибутку.

Читайте також:

Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня, настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ненудний гороскоп на тиждень: Овна оглушить кохання, а Козоріг навчиться літати Гороскоп на червень-2021 для знака Стрілець: готуйте гаманець і не бійтеся ризикувати Яка ви азартна гра за гороскопом - 12 варіантів для всіх знаків зодіаку
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Ученые развеяли миф о пользе молока и творога
Ученые развеяли миф о пользе молока и творога

Популярні статті

Сьогодні, 09:30Events

Яскраві листівки з першим днем літа: привітання, проза, вірші і картинки

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Вчора, 13:47Зірково

Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

Вчора, 11:31Смачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Вчора, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Вчора, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Вчора, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 31 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, ваш настрій буде змінюватися зі швидкістю світла!

Вчора, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

30 травняЗдорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

29 травняЗірково

Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

29 травняЗірково

Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Козловский перекрасился в блондина и кардинально сменил имидж
Козловский перекрасился в блондина и кардинально сменил имидж
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Чего мужчины боятся в женщинах больше всего
Чего мужчины боятся в женщинах больше всего
"20 лет назад мы встретились": Брежнева нежно поздравила дочь
"20 лет назад мы встретились": Брежнева нежно поздравила дочь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти