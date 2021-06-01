Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 червня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на 1 червня.

Цифра дня – 12

– 12 Колір дня – жовтий

– жовтий Число удачі – 3

У головних плюсах дня інтуїтивні рішення і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть образи і страхи. В основі дня добре проводити зустрічі з однодумцями і близькими по духу людьми.

Краса і здоров'я: корисними будуть доглядові процедури по тілу, обгортання і зволоження. Слідкуйте за нервовою системою.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, в такий день можна легко позбавлятися від об'єктів, які несуть більше витрат, ніж прибутку.

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