Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на 1 червня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий
- Число удачі – 3
У головних плюсах дня інтуїтивні рішення і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть образи і страхи. В основі дня добре проводити зустрічі з однодумцями і близькими по духу людьми.
Краса і здоров'я: корисними будуть доглядові процедури по тілу, обгортання і зволоження. Слідкуйте за нервовою системою.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, в такий день можна легко позбавлятися від об'єктів, які несуть більше витрат, ніж прибутку.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
- Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня, настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше