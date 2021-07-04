Близнецам звезды предсказали озеро Синевир, Девам – курорты неподалеку Одессы, Скорпионам – Шацкие озера, а Стрельцам – Джарылгач

Какой украинский курорт подходит вашему знаку зодиака

Отдых в Украине становится все популярнее. Но куда ехать и где отдыхать, чтобы понравилось, – это уже другой вопрос! Мы рассказали, какой местный курорт подходит вашему знаку зодиака. Читайте – и, возможно, именно звездное пророчество следует учесть при планировании отпуска-2021. Смотрите также календарь лайфхаков от Life Сегодня.

Овен

Овнам звезды предсказали Солотвинские озера! Чтобы отдых был не только ленивый, с купанием 24/7, но и полезный. Потому что вода в озерах содержит микроэлементы, положительно влияющие на здоровье. Купание в водоемах лечит артрит, радикулит, псориаз, гипертонию и другие болезни.

Солотвино / Фото: tourinform.org.ua

Телец

Этому знаку зодиака место на розовом озере Украины – Лемурийском, что на Херсонщине. Потому что обычной рекой Тельца не удивишь. Озеро привлекает своим цветом, который появился из-за дуналиеллы – одноклеточной солоноводной водоросли. Под воздействием солнца она выделяет бетокаротин, поэтому водоем и получает розовую окраску.

Отправьтесь в путешествие по Украине / Фото: facebook.com/qliebin.photo

Близнецы

Близнецам стоит посетить озеро Синевир, которое называют "глаз Карпат". Этот знак зодиака любит особые предложения. А сам факт, что в здешних местах снимали фильм с Жаном Рено, мгновенно сподвигнет Близнецов взять сюда билет, чтобы провести отпуск.

Озеро "Синевир" / Фото: 123ru.net

Рак

Ракам звезды предсказали Яремче – тихое и спокойное местечко неподалеку от популярного Буковеля. Идеальный план – арендовать коттедж подальше от центра и наслаждаться закатом солнца, пока жарятся шашлыки.

Карпаты / Фото: Depositphotos

Лев

Украинский курорт для Львов – это Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Он напоминает Мальдивы. Правда, туристы практикуют ночлег в палатках, потому что инфраструктура здесь неразвита. Последнее – вызов и в то же время вдохновение для Львов.

Отдых на Черепашинском карьере / Фото: Instagram: Oleksandr Garichkin

Дева

Девам для отдыха нужно море! Но не мейнстримной Одессой единственной, как говорится. Звезды рекомендуют отправиться в Южное, Коблево или Грибовку, неподалеку Одессы. Там цены бюджетнее, но отдых не менее впечатляет.

Бархатный сезон-2020 в Коблево / Фото: Depositphotos

Весы

Одессой или Яремчим Весов не удивишь! Им нужны не раскрученные курорты, а местности, которые нужно самостоятельно исследовать. Звезды предсказали им Национальный парк "Бугский Гард" на Николаевщине, который стал Меккой экстремального отдыха.

/ Фото: скриншот

Скорпион

Скорпионы – это вечные искатели приключений! Им стоит отправиться на Шацкие озера, где расположено 23 водоема, в том числе и самое глубокое озеро в Украине – Свитязь. Скорпионы оценят тамошнюю природу и купание.

Где отдохнуть на Шацких озерах / Фото: Depositphotos

Стрелец

Отдых в Украине для Стрельцов – редкость, потому что они разборчивые и придирчивые туристы. Но уик-энд на Джарылгаче их приятно удивит! Потому что остров называют украинскими Мальдивами из-за цвета воды. А еще здесь можно часто видеть дельфинов.

Отдых на острове Джарылгач-2021 / Фото: Facebook: Фотоконкурс "Єдині у кадрі"

Козерог

Козероги любят активный отдых, например катание на лыжах. Но, к сожалению, летом в Украине это невозможно. И все же звезды советуют этому знаку зодиака Буковель – курорт, который пользуется большой популярностью у поклонников лыжного спорта. Летом там тоже есть чем заняться: гулять в лесу, любоваться Карпатами, спускаясь на подъемнике, и знакомиться с местной кухней.

Буковель, Карпаты / Фото: Depositphotos

Водолей

Водолею звезды предсказали Ворохту! Ибо кто, как не он, оценит езду на лошадях и рассвет в сердце Карпат?! Тем более что в Буковель или Яремче – рукой подать!

Ворохта / Фото: blog.pokupon.ua

Рыбы

Главное на отдыхе для Рыб – это комфорт. И, конечно, чтобы море было. Потому им подойдет отдых в Бердянске. Да, на море можно съездить и не в Одессу!

Пляжный отдых в Бердянске / Фото: Depositphotos

Включайте видео и узнайте откровения о неудачных отпусках звезд.

Недавно мы рассказали, какая вечеринка подходит вашему знаку зодиака, а также какой алкогольный напиток.