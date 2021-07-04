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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Який український курорт підходить вашому знаку зодіаку

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
4 липня, 21:17
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Близнятам зірки передбачили озеро Синевир, Дівам – курорти неподалік Одеси, Скорпіонам – Шацькі озера, а Стрільцям – Джарилгач
Який український курорт підходить вашому знаку зодіаку
Який український курорт підходить вашому знаку зодіаку

Відпочинок в Україні стає все популярнішим. Але куди їхати і де відпочивати, щоб сподобалося, – це вже інше питання! Ми розповіли, який місцевий курорт підходить вашому знакові зодіаку. Читайте – і, можливо, саме зоряне віщування слід врахувати, плануючи відпустку-2021. Дивіться також календар лайфхаків від Life Сьогодні.

Овен

Овнам зірки передбачили Солотвинські озера! Щоб відпочинок був не тільки ледачий, з купанням 24/7, а й корисний. Тому що вода в озерах містить мікроелементи, які позитивно впливають на здоров'я. Купання у водоймах лікує артрит, радикуліт, псоріаз, гіпертонію та інші хвороби.

Солотвино
Солотвино / Фото: tourinform.org.ua

Телець

Цьому знаку зодіаку місце на рожевому озері України – Лемурійському, що на Херсонщині. Тому що звичайною річкою Тельця не здивуєш. Озеро приваблює своїм кольором, який з'явився через дуналіелу – одноклітинну солоноводну водорость. Під впливом сонця вона виділяє бета-каротин, тому водойма й отримує рожеве забарвлення.

Рушайте в подорож по Україні
Рушайте в подорож по Україні / Фото: facebook.com/qliebin.photo

Близнята

Близнятам варто відвідати озеро Синевир, яке називають "оком Карпат". Цей знак зодіаку любить особливі пропозиції. А сам факт, що в тутешніх місцях знімали фільм із Жаном Рено, миттєво спонукає Близнят взяти сюди квиток, щоб провести відпустку.

Озеро "Синевир"
Озеро "Синевир" / Фото: 123ru.net

Рак

Ракам зірки передбачили Яремче – тихе і спокійне містечко неподалік від популярного Буковелю. Ідеальний план – орендувати котедж подалі від центру і насолоджуватися заходом сонця, поки смажаться шашлики.

Карпати
Карпати / Фото: Depositphotos

Лев

Український курорт для Львів – це Черепашинецький кар'єр, що у Вінницькій області. Він нагадує Мальдіви. Правда, туристи практикують ночівлю у наметах, тому що інфраструктура тут нерозвинена. Останнє – виклик і водночас натхнення для Лева.

Відпочинок на Черепашинському кар'єрі
Відпочинок на Черепашинському кар'єрі / Фото: Instagram: Oleksandr Garichkin

Діва

Дівам для відпочинку потрібне море! Але не мейнстрімної Одесою єдиною, як то кажуть. Зірки рекомендують вирушити в Южне, Коблево або Грибівку, неподалік Одеси. Там ціни бюджетні, але відпочинок не менше вражає.

Оксамитовий сезон-2020 в Коблево
Оксамитовий сезон-2020 в Коблево / Фото: Depositphotos

Терези

Одесою або Яремчім Терезів не здивуєш! Їм потрібні не розкручені курорти, а місцевості, які слід самостійно досліджувати. Зірки вказують на Національний парк "Бузький Гард" на Миколаївщині, який став Меккою екстремального відпочинку.

/ Фото: скриншот

Скорпіон

Скорпіони – це вічні шукачі пригод! Їм варто вирушити на Шацькі озера, де розташовано аж 23 водойми, серед них і найглибше озеро в Україні – Світязь. Скорпіони оцінять тамтешню природу і купання.

Де відпочити на Шацьких озерах
Де відпочити на Шацьких озерах / Фото: Depositphotos

Стрілець

Відпочинок в Україні для Стрільців – рідкість, тому що вони розбірливі й прискіпливі туристи. Але вікенд на Джарилгачі їх приємно здивує! Тому що острів називають українськими Мальдівами через колір води. А ще тут можна часто бачити дельфінів.

Відпочинок на острові Джарилгач-2021
Відпочинок на острові Джарилгач-2021 / Фото: Facebook: Фотоконкурс "Єдині у кадрі"

Козоріг

Козороги люблять активний відпочинок, наприклад катання на лижах. Але, на жаль, влітку в Україні це неможливо. І все ж зірки радять цьому знаку зодіаку Буковель – курорт, який має велику популярність у шанувальників лижного спорту. Влітку там теж є чим зайнятися: гуляти в лісі, милуватися Карпатами, спускаючись на підіймачі, і знайомитися з місцевою кухнею.

Буковель, Карпати
Буковель, Карпати / Фото: Depositphotos

Водолій

Водолієві зірки передбачили Ворохту! Бо хто, як не він оцінить їзду на конях і світанок у серці Карпат?! Тим більше, у Буковель або Яремче – палицею докинути!

Ворохта
Ворохта / Фото: blog.pokupon.ua

Риби

Головне у відпочинку для Риб – це комфорт. І, звичайно, щоб море було. Тому їм пасуватиме відпочинок у Бердянську. Так, на море можна з'їздити і не в Одесу!

Пляжний відпочинок в Бердянську
Пляжний відпочинок в Бердянську / Фото: Depositphotos

Вмикайте відео і дізнавайтеся одкровення про невдалі відпустки зірок.

Нещодавно ми розповіли, яка вечірка підходить вашому знаку зодіаку, а також який алкогольний напій.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

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