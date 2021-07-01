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Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Скорпион: почаще смотритесь в зеркало

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 июля, 19:10
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Подробный астрологический прогноз на июль-2021 для знака Скорпион
Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Будет ли июль для Скорпиона звездным и запоминающимся периодом, в который захочется возвращаться вновь и вновь? Или же кроме обычной рутины ничем не запомнится? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на второй летний месяц для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль-2021 для знака Скорпион.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Работа

Работа
Работа / Фото: Unsplash

Наступает очень перспективный месяц для Скорпиона, чтобы пересмотреть, проанализировать и усовершенствовать свою работу. Или даже кардинально сменить место работы и род деятельности. Если вас не устраивает жизнь под чью-то диктовку, значит, пришло время роста и самосовершенствования.

Финансы

Массаж
Массаж / Фото: Unsplash

Козыри в руки придут к тем, кто не боится перемен и не лишен азарта. Повышение по карьерной лестнице принесет свои ощутимые плоды в виде финансовых вливаний в бюджет. Хотя и затраты в июле у Скорпионов будут немалые – от организации отдыха и смены имиджа до поправки здоровья и расходов на поездки.

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Здоровье

Зарядка
Зарядка / Фото: Unsplash

В разгар лета звезды советуют вам обратить внимание на работу сердца, желательно не затягивать и пройти диагностику. Но уже с первых дней июля можно заняться профилактикой, умеренными физическими упражнениями и составить правильную диету с продуктами, содержащими калий и магний, зелень, овощи и фрукты.

Любовь

Отражение
Отражение / Фото: Unsplash

Вы соскучились за нормальными, гармоничными и мирными отношениями? Тогда попробуйте начать с себя: что вы сделали для того, чтобы к вам относились именно так? Мысленно расположите перед собой зеркало и заглядывайте в него в частые минуты раздражения. Ваш партнер очень похож на ваше отражение – вполне заслуженно.

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Отдых

Поездка
Поездка / Фото: Unsplash

Постарайтесь искать разнообразие во всем, потому что монотонность способна убить в вас малейшую инициативу и заземлить полет души. Используйте любую возможность куда-нибудь отправиться во время законного отпуска или в непродолжительные выходные. Мир велик и многообразен, успейте его посмотреть.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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