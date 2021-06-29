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Бугский Гард на Николаевщине стал меккой экстремального отдыха. Рассказываем почему

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
29 июня, 13:34
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Много активностей предлагают по невысоким ценам: от катания на каяках и к подводному скутеру. А прайс на питание средний, хотя порции – большие

"Бугский Гард" в Николаевской области – самое старое место Евразийского континента, куда съезжаются туристы со всей Украины на отдых. Журналисты новостей "Сегодня" его посетили и рассказали, во сколько обойдется местное путешествие и как развлечься туристу.

Что следует знать путешественнику

Национальный парк "Бугский Гард" находится в селе Мигия, которое расположено в 250 км от Одессы. Туристы на авто добираются до локации за 4 часа езды, если дороги хорошие. И все ради дикой природы, радонового озера, которое образовалось на месте гранитного карьера и окружающих скал. К слову, им четыре миллиарда лет. Но не все туристы сюда едут ради эстетики и воссоединения с природой. Некоторые выбирают экстремальные развлечения, которыми и славится место.

/ Фото: скриншот

Какие активности предлагают?

В "Бугском Гарду" турист может арендовать велосипед, байдарки, каяки и сап-доску. Прайс которых – от 100 гривен. Аналогичная стоимость и на скалолазание. Местные предлагают для любителей оригинальных развлечений протестировать подводный скутер. Цена которого – 450 гривен за 10 минут.

/ Фото: скриншот

Для ценителей экстрима – троллей (канатная дорога через озеро), на нем можно "лететь" со скоростью 120 километров в час и разглядеть местность. И качеля на высоте, похожий аналог предлагают на острове Бали. Но здесь услуга бюджетней – 150 гривен за 2-3 минуты аттракциона.

А что кроме активностей стоит попробовать?

Не экстримом единственным! Туристы также плавают в озере, прыгают со скал в водоем и устраивают фотосессии на фоне ландшафтов. Также за десять минут пешком от карьера открывается вид на реку Южный Буг. И здесь не без активностей – там туристы тестируют рафтинг. Цена за человека – от 200 гривен. А также спуски на лодках: экстремальные и для новичков – спокойные.

Какие цены на питание и проживание?

Прайс на питание – средний, а порции – большие. Например, сулугуни в лаваше – 60 грн за порцию, овощи на мангале – 120 грн за кг, скумбрия – 120 грн за штучку, шашлык из свинины по 300 гр – 150 гривен.

Самые красивые закаты Мигии мотивируют остаться туристов с ночевкой. Бесплатный вариант проживания – со своей палаткой на скале. А для любителей комфорта – кемпинг, где предлагают горячую воду, туалет, фудкорт и электроснабжения. При желании организуют даже живую музыку.

/ Фото: скриншот

Палатка на 2 человека стоит 300 гривен, на 3 – 450 гривен. В прайс входит каремат и спальный мешок. Ночь в шатре на 4 человек с комфортной мебелью стоит 1000 гривен в сутки.

Но отдых в "Бугском Гарду" – это про бюджетность, взяв свою палатку и еду, турист может отдохнуть недорого и получить незабываемые эмоции.

Включайте сюжет и почувствуйте атмосферу курорта на максимум.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать летом в Яремче.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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