Какая заготовка на зиму придется по вкусу каждому знаку зодиака

Сезон заготовок настал и нужно приложить немало сил, чтобы осенью и зимой было вкусно. Огурцы, помидоры, капуста и прочее будут надежно закатаны в банки. Мы к этому привыкли. А вот о чем нужно подумать летом каждому знаку зодиака, вернее, что замариновать, узнаем из этого материала. Если ищете правильный мед, который соответствует вам по гороскопу, узнаете об всем здесь. И в календаре лайфхаков лета – масса нестандартных идей для полезного отпуска.
Овен – квашеная капуста
Одна из главных наших заготовок на зиму. Практически стратегический продукт. Как и с Овнами. Они тоже страшные стратеги. Эти люди живут по принципу "цель оправдывает средства", поэтому не существует той преграды, которую бы Овен не смог сломать.
Телец – помидоры
Это когда тихий зимний вечер, жареная картошка, вся семья в сборе и в центре стола консервированные помидоры. Тельцы консервативны и практичны, никогда не теряют здравого рассудка и обожают домашний уют.
Близнецы – заготовка для борща
Авантюрные и яркие, изменчивые и подвижные – это о Близнецах. Они зависят от социума и всегда тянутся к новым людям, но зачастую в этой суматохе умеют быть сконцентрированными. Заготовка для борща – крайне удобная вещь, она экономит время. А для Близнецов много лишнего времени – это важно.
Рак – зеленый горошек
Говорят, у Раков очень непростой характер. Они скрытны, закрыты и осторожны. Но всегда готовы прийти на помощь членам семьи и друзьям, внимательно выслушать и поддержать. Для других людей они могут быть бессердечными. А еще – любят прятаться ото всех, чтобы никого не обидеть. Их заготовка – это горох. В стручке или просто так.
Лев – кабачки
Люди этого знака требовательны ко всем и в первую очередь к себе – стараются быть лучшими и в работе, и в семье. Делают все, чтобы произвести хорошее впечатление. Но не всегда это получается. Зачастую бывает наоборот. Как и с кабачком. Понадобится немало специй и других ингредиентов, чтобы замариновать его вкусно.
Дева – лечо или болгарский перец
Вы – верный и трудолюбивый друг, который может добавить "глубины" вашему кругу общения, точно так же, как и красивый болгарский перец. Полезный болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсин. Девы, как и перец, не любят хвастаться своими талантами, но это не значит, что они не могут быть полезны в дружбе.
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Весы – маринованный чеснок
Весы элегантны, вежливы и рассудительны. У них устойчивая психика, но острый язык, они умеют находить нестандартные решения. Эти люди болезненно реагируют на критику – могут замыкаться в себе. Это так напоминает чеснок. И без него не вкусно, и всегда важно знать, сколько его добавить в еду, чтобы все не испортить.
Скорпион – аджика
Острая, жгучая аджика. Практически, как Скорпионы с их невыносимым нравом. Эти люди берут от жизни все, а потому и не устоят ни перед чем. Ведь они страстны во всем. Их легко вывести из себя и практически невозможно успокоить. Как и острую аджику.
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Стрелец – грибы
Ну, во-первых, собрать грибы – то еще приключение. Говорят, что Стрельцы наиболее счастливы, когда попадают в нестандартные ситуации, любят искать из них такой же выход. Стрельцы всегда будут стоять на своем, чего б им это не стоило. Они авантюристы и идеалисты – практически истинные грибники и любители соленых грибочков.
Козерог – зелень (укроп, шпинат)
Хладнокровные, нацеленные на результат и успех люди. Они контролируют свои эмоции и не перегибают палку. Разве что крайне редко. Они любят, когда все по их правилам и с удовольствием откроют заранее заготовленную зелень к столу.
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Водолей – огурцы
Хрустящие и ароматные огурцы – это общительные, интересные Водолеи. Эти люди всегда находят верное решение и могут направить на путь истинный своих близких. За это мы их и любим, как и соленые огурцы – они не подведут никогда.
Рыбы – баклажанная икра
Во-первых, этот овощ по форме напоминает рыбу. Во-вторых, как и Рыбы, баклажан очень вкусный. В любых ипостасях – от икры из них до острых целых в банке. Но чтобы это все заготовить на зиму, нужно постараться. Впрочем, как найти подход к капризным Рыбам.
Как замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить салат из них – смотрите в видео.
Здесь узнаете, какой вы суп по гороскопу.