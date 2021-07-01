Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Какая заготовка на зиму придется по вкусу каждому знаку зодиака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 июля, 20:15
Копировать ссылку
Водолеи, которые высоко ценят дружбу, – компанейские соленые огурцы, жгучие во всех смыслах Скорпионы – острая аджика, любители приключений и новых эмоций – Стрельцы – маринованные грибы
Какая вы заготовка на зиму
Какая вы заготовка на зиму

Сезон заготовок настал и нужно приложить немало сил, чтобы осенью и зимой было вкусно. Огурцы, помидоры, капуста и прочее будут надежно закатаны в банки. Мы к этому привыкли. А вот о чем нужно подумать летом каждому знаку зодиака, вернее, что замариновать, узнаем из этого материала. Если ищете правильный мед, который соответствует вам по гороскопу, узнаете об всем здесь. И в календаре лайфхаков лета – масса нестандартных идей для полезного отпуска.

Овен – квашеная капуста

Для вечных стратегов и напористых Овнов – квашеная капуста
Для вечных стратегов и напористых Овнов – квашеная капуста / Фото: Depositphotos

Одна из главных наших заготовок на зиму. Практически стратегический продукт. Как и с Овнами. Они тоже страшные стратеги. Эти люди живут по принципу "цель оправдывает средства", поэтому не существует той преграды, которую бы Овен не смог сломать.

Телец – помидоры

Консервативные и практичные Тельцы – консервированные помидоры
Консервативные и практичные Тельцы – консервированные помидоры / Фото: Depositphotos

Это когда тихий зимний вечер, жареная картошка, вся семья в сборе и в центре стола консервированные помидоры. Тельцы консервативны и практичны, никогда не теряют здравого рассудка и обожают домашний уют.

Близнецы – заготовка для борща

Для Близнецов, которые ценят время, лучший вариант – заготовка для борща
Для Близнецов, которые ценят время, лучший вариант – заготовка для борща / Фото: Pixabay

Авантюрные и яркие, изменчивые и подвижные – это о Близнецах. Они зависят от социума и всегда тянутся к новым людям, но зачастую в этой суматохе умеют быть сконцентрированными. Заготовка для борща – крайне удобная вещь, она экономит время. А для Близнецов много лишнего времени – это важно.

Читайте также:

Рак – зеленый горошек

Раки любят прятаться ото всех, когда им что-то не нравится, как и горошек в стручках
Раки любят прятаться ото всех, когда им что-то не нравится, как и горошек в стручках / Фото: freepik.com

Говорят, у Раков очень непростой характер. Они скрытны, закрыты и осторожны. Но всегда готовы прийти на помощь членам семьи и друзьям, внимательно выслушать и поддержать. Для других людей они могут быть бессердечными. А еще – любят прятаться ото всех, чтобы никого не обидеть. Их заготовка – это горох. В стручке или просто так.

Лев – кабачки

Кабачок требует много специй. Как и Лев требует внимания к себе
Кабачок требует много специй. Как и Лев требует внимания к себе / Фото: Depositphotos

Люди этого знака требовательны ко всем и в первую очередь к себе – стараются быть лучшими и в работе, и в семье. Делают все, чтобы произвести хорошее впечатление. Но не всегда это получается. Зачастую бывает наоборот. Как и с кабачком. Понадобится немало специй и других ингредиентов, чтобы замариновать его вкусно.

Дева – лечо или болгарский перец

Отзывчивые Девы – это всегда вкусное лечо или болгарский перец
Отзывчивые Девы – это всегда вкусное лечо или болгарский перец / Фото: Depositphotos

Вы – верный и трудолюбивый друг, который может добавить "глубины" вашему кругу общения, точно так же, как и красивый болгарский перец. Полезный болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсин. Девы, как и перец, не любят хвастаться своими талантами, но это не значит, что они не могут быть полезны в дружбе.

Читайте также:

Весы – маринованный чеснок

Весы, которые болезненно реагируют на критику, напоминают чеснок
Весы, которые болезненно реагируют на критику, напоминают чеснок / Фото: freepik.com

Весы элегантны, вежливы и рассудительны. У них устойчивая психика, но острый язык, они умеют находить нестандартные решения. Эти люди болезненно реагируют на критику – могут замыкаться в себе. Это так напоминает чеснок. И без него не вкусно, и всегда важно знать, сколько его добавить в еду, чтобы все не испортить.

Скорпион – аджика

Жгучие Скорпионы – это аджика
Жгучие Скорпионы – это аджика / Фото: Depositphotos

Острая, жгучая аджика. Практически, как Скорпионы с их невыносимым нравом. Эти люди берут от жизни все, а потому и не устоят ни перед чем. Ведь они страстны во всем. Их легко вывести из себя и практически невозможно успокоить. Как и острую аджику.

Читайте также:

Стрелец – грибы

Грибы – всегда приключение, а Стрельцы это дело любят
Грибы – всегда приключение, а Стрельцы это дело любят / Фото: Depositphotos

Ну, во-первых, собрать грибы – то еще приключение. Говорят, что Стрельцы наиболее счастливы, когда попадают в нестандартные ситуации, любят искать из них такой же выход. Стрельцы всегда будут стоять на своем, чего б им это не стоило. Они авантюристы и идеалисты – практически истинные грибники и любители соленых грибочков.

Козерог – зелень (укроп, шпинат)

Упорные и хладнокровные Козероги – заготовки зелени, которые всегда кстати
Упорные и хладнокровные Козероги – заготовки зелени, которые всегда кстати / Фото: Depositphotos

Хладнокровные, нацеленные на результат и успех люди. Они контролируют свои эмоции и не перегибают палку. Разве что крайне редко. Они любят, когда все по их правилам и с удовольствием откроют заранее заготовленную зелень к столу.

Читайте также:

Водолей – огурцы

Соленые огурцы никогда не подведут, как и Водолеи
Соленые огурцы никогда не подведут, как и Водолеи / Фото: Depositphotos

Хрустящие и ароматные огурцы – это общительные, интересные Водолеи. Эти люди всегда находят верное решение и могут направить на путь истинный своих близких. За это мы их и любим, как и соленые огурцы – они не подведут никогда.

Рыбы – баклажанная икра

Вкусная баклажанная икра – это интересные во всех смыслах Рыбы
Вкусная баклажанная икра – это интересные во всех смыслах Рыбы / Фото: Depositphotos

Во-первых, этот овощ по форме напоминает рыбу. Во-вторых, как и Рыбы, баклажан очень вкусный. В любых ипостасях – от икры из них до острых целых в банке. Но чтобы это все заготовить на зиму, нужно постараться. Впрочем, как найти подход к капризным Рыбам.

Как замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить салат из них – смотрите в видео.

Здесь узнаете, какой вы суп по гороскопу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
05
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять