Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какая вечеринка лучше всего подойдет вашему знаку зодиака

Сегодня, 20:14

Летом-2021 можете не думать, какую вечеринку посетить, потому что звезды предсказали вашу тематику! И она идеально впишется в ваш план не только на теплый сезон, но жизнь

Какая вы вечеринка по знаку зодиака
Какая вы вечеринка по знаку зодиака
Фото: Pexels

Лето – сплошная вечеринка! И ни один теплый месяц не обойдется без веселья с коктейлями в тематических костюмах. Поэтому мы рассказали, какая вечеринка подойдет каждому знаку зодиака по его характеру и жизненным позициям. Узнайте, какое веселье вам предсказали звезды и готовьте специальный лук. И, конечно, читайте календарь лайфхаков от Life Сегодня — там найдете нескучные идеи для отдыха летом.

Овен

Всегда уверены в себе Овны любят быть в центре внимания! Этому знаку зодиака подойдет вечеринка в стиле церемонии награждения "Оскар". Чего только стоят луки дресс-кода black tie. И, конечно, красная дорожка на которой Овны фантастически будут выглядеть и выделяться.

Телец

Консервативным Тельцам звезды предсказали давно знакомую им вечеринку, ведь те любят переигрывать старые сюжеты. Пижамное пати – их выбор, но они его каждый раз апгрейдят и влюбляются в атмосферу по-новому.

Близнецы

Этот знак зодиака, как никто другой известный своим непостоянством! Поэтому и вечеринка Близнецов в стиле сериала "Секс и город". Где Кэрри Брэдшоу и ее подруги упорно пили "Космополитен" в новых барах, надевали блестящие наряды и не раз меняли планы вечера и действовали спонтанно. Последнее – это о типичных Близнецах.

Рак

Раки редко "открываются" другим людям и вступают в близкие эмоциональные отношения. Знаку зодиака подойдет вечеринка в стиле Венецианского карнавала. Где гости в маску не рассекречивают себя и в то же время держат на расстоянии друг друга. И точно не в формате "Оскара", но если у Раков хорошее настроение, то они и хиппи-вечеринку устроят.

Лев

Знак зодиака любит управлять людьми и шокировать публику своими решение и появлением не без экстравагантного образа, конечно же. Его вечеринка – однозначно американская, как в лучших комедиях. Где выпивки больше, чем приглашенных гостей, а запланированные активности, как в популярных фильмах.

Дева

Любитель перфекционизма и придирчивый знак зодиака – Дева. Поэтому White party – идеальный выбор для нее, где все в белых тонах и с идеальной программой и инсталляциями. А еще вечер должен быть почасово расписан, а на луках гостей только белый цвет.

Весы

Жизнь Весов – баланс и гармония, которые сопровождают их ежедневно. Им подойдет гавайская вечеринка, которая тоже не обойдется без перечисленного. Теплая погода, гости в тематическом дресс-коде и вкусные коктейли будут способствовать незабываемому празднику. И Весы еще раз убедятся, что рабочие часы подготовки пошли только на пользу.

Скорпион

Этот знак загадочный, но в то же время Скорпион любит много внимания! Поэтому удачная вечеринка для него в стиле "Великого Гэтсби", дресс-код которой автоматически вернет гостей в 20-й век. И не без джазового плей-листа. Он будет сопровождать в течение вечера и с помощью музыкальных аккомпанементов атмосфера мероприятия мысленно перенесет в киноленту "Великого Гэтсби".

Стрелец

Активные и открыты для приключений Стрельцы любят путешествия во всех проявлениях и новые впечатления. Для них удачной будет вечеринка "Путешествие во времени", где они смогут выбрать лук и период по своему усмотрению. Они будут колебаться между 80 и 90-ми годами, но выберут время, лук которого и плей-лист не разочарует.

Козерог

Спокойному и уверенному в себе Козероге подойдет вечеринка в стиле Поттерианы. Конечно, необязательно покупать мантии и сову, но несколько сладостей из популярной ленты (как конфеты со странными вкусами земли и перца) еще как нужно. И не без специальной формы Гриффиндора или Слизарена. В конце вечеринки будет неожиданный финал, как и во всех частях легендарного кино.

Водолей

Для творческих Водолеев, которые ненавидят рутину – вечеринка в стиле "Диско". Там не обойдется без образов, неожиданного плей-листа, где каждый услышит знакомую песню. И, конечно, не без зажигательных танцев, которые дополнят атмосферу.

Рыбы

Мудрым и с хорошей интуицией рыбам бесспорно подойдет казино-вечеринка. На которой не обойдется без азартных игр, где Рыбы не раз победят, а на фоне будет играть блюз или джаз. Гости придут в луках с красной, черной или белой палитрой цветов, и не без коктейльных историй на баре.

Смотрите также сюжет про испорченный отпуск звезд:

Недавно мы рассказали, какие вы овощи и мясо по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Подальше от суеты: 5 комплексов для релакса неподалеку от Киева Нескучный гороскоп на 18 июня: искушение для Скорпионов и новый опыт для Рыб
отдых вечеринка гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Вакарчук закрутив новий роман після розриву з Фонарьовою – ЗМІ
Вакарчук закрутив новий роман після розриву з Фонарьовою – ЗМІ
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии

Популярные статьи

Сегодня, 08:38Звездно

Все как в жизни: Джанабаева и Меладзе пожаловались на будни родителей (видео)

Сегодня, 07:50Events

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Сегодня, 07:15Events

День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

Сегодня, 06:30Events

Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

Сегодня, 05:45Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Сегодня, 05:20Events

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

Вчера, 17:42Модно

60-е, блестки или нюд? Выбираем актуальный макияж на выпускной

Вчера, 15:55Звездно

Как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина (видео)

Вчера, 11:34Events

Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Вчера, 09:44Звездно

Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри

18 июняЭксклюзив

Чапкиса похоронили рядом с Каденюком и Майбородой: фото могилы хореографа

18 июняEvents

Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

18 июняЗвездно

Влад Яма трогательно простился с Григорием Чапкисом: Маэстро и человек с большой буквы

18 июняПсихо

Уже совсем скоро: идеальная дата для загадывания желаний

18 июняВкусно

3 рецепта для самых сочных овощей на костре

18 июняЗвездно

Пластика, отношения с Позитивом и интим за деньги: 5 признаний Насти Каменских из нового интервью

Новости партнеров

Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Экс-супруга Dzidzio взорвала сеть своими стройными ножками
Экс-супруга Dzidzio взорвала сеть своими стройными ножками
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять