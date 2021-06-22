Поехали по Украине: 6 удивительных мест, где стоит однозначно побывать

Воспользуйтесь трехдневным уик-эндом и отправьтесь с семьей или друзьями в путешествие по Украине

Куда отправиться на День Конституции Украины

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. И в 2021 году он приходится на понедельник. Бонус украинцам – дополнительный выходной. Воспользуйтесь трехдневным уик-эндом и отправьтесь с друзьями или семьей в путешествие по Украине. Мы расскажем вам о местах, которые поразят своей красотой, и вы захотите увидеть их снова! Выбирайте одно из предложений – и готовьтесь к поездке. Если вы все же за туризм на Киевщине, то читайте гайд-лист, где мы рассказали об Исландии, Греции и других интересных локациях недалеко от столицы.

Шацкие озера

Как насчет путешествия в Волынскую область – к ее жемчужине, Шацким озерам? Их 23. Одно из них – Свитязь. Кстати, оно не только известное, но и самое глубокое в Украине (более 58,6 м.). Там сможете устроить себе необычный тур – каждый день тестировать новый водоем.

Где отдохнуть на Шацких озерах Фото: Depositphotos

На территории можно арендовать велосипеды, лодки, устроить прогулку в лесу и осмотреть местность. А также запланировать массаж на одной из баз отдыха или рыбалку, которую любят туристы.

Рекомендуем остановиться здесь хотя бы на неделю. Но где, спросите вы?! На территории найдете базы отдыха, гостиницы, коттеджи – если любите комфорт. А экстремалам, любителям бюджетного релакса и новых впечатлений предлагаем взять палатку.

Остров Джарылгач

Как насчет украинских Мальдив – острова Джарылгач в Херсонской области? Кстати, он самый большой среди островов Украины и Черного моря. Поэтому и вошел в нашу подборку must visit. Поезжайте сюда, если любите неспешный отдых, купание в бирюзовой воде и белый песок. Большинство туристов на острове живут в палатках, домиках или в кемпинге. А любители развитой инфраструктуры заселяются в Скадовске и добираются на пароме до Джарылгача.

Отдых на острове Джарылгач-2021 Фото: Facebook: Фотоконкурс "Єдині у кадрі"

Что с активностями? Основные развлечения – купание и загорание, если повезет, то еще и дельфинов увидите. Иные берут сафари-тур по местности (на котором можно увидеть зверей), гуляют по окрестностям или же устраивают рыбалку. На территории найдете кафе и магазины.

Озеро Синевир

Любите горные ландшафты и инстафото? Направляйтесь к озеру Синевир, которое находится на Закарпатье в одноименном парке на высоте 989 м. Его называют "морским глазом", потому что чистая, хрустальная вода, в которой плавает форель, поражает своей прозрачностью (кстати, рыб запрещено вылавливать). А глубина водоема – ориентировочно 24 метра.

Озеро "Синевир" Фото: 123ru.net

Здесь невероятная карпатская природа, поэтому запланируйте прогулку в лес – увидите растения, занесенные в Красную книгу Украины. Но осторожно: здесь живут дикие животные – можно встретить бурого медведя, волка, дикого кабана, рысь, куницу и других зверей.

Карпаты Фото: Depositphotos

Рекомендуем отправиться сюда хотя бы на два дня, а жилье можно арендовать в селе Синевирская Поляна (2 км от озера). Предлагают коттеджи, усадьбы или частные дома по бюджетной цене.

Солотвинские озера

Как насчет купания в лечебной воде и ежедневных процедур красоты из природного источника? Если понравилась идея, то направляйтесь к Солотвинским озерам, расположенным в Закарпатской области. Самое популярное и глубокое из них – Кунигунда, которое возникло еще в 1902 году.

Сюда приезжают, чтобы искупаться в чудотворных озерах – с водой, богатой полезными для организма микроэлементами (йод, бром, калий, фтор, кальций, магний и др). Они конкурируют с теми, что есть в Мертвом море. Климат положительно влияет на здоровье людей, имеющих заболевания дыхательных путей. Лечат здесь и артрит, радикулит, псориаз, гипертонию и другие болезни.

Солотвино Фото: tourinform.org.ua

Спа-процедуры можно проводить самостоятельно – достаточно лишь нанести грязь из воды на тело.

На территории найдете базы отдыха, оздоровительные комплексы, рестораны и магазины для комфортного отдыха.

Черепашинецкий карьер

Еще одна местность, которую сравнивают с Мальдивами, – это Черепашинецкий карьер в Винницкой области. Он находится в селе Черепашинцы. Голубая вода и хвоя – это то, что вызывает вау-эффект у туристов, которые съезжаются в здешние места со всей Украины. Приезжайте и вы – поплавать, позагорать и на пикник – как в лучших французских традициях. Арендовать жилье рекомендуем в Виннице, которая находится в 45 км от карьера – так и с "Мальдивами" познакомитесь, и по городу прогуляетесь. А можно и палатку на берегу карьера разбить!

Отдых на Черепашинском карьере Фото: Instagram: Oleksandr Garichkin

Славское

Завершает нашу подборку топ-локаций Славское, которое находится в Стрыйском районе Львовской области. Сюда тоже едут со всей Украины – увидеть красоту здешних мест: поселок окружают горы. Поверьте, эти виды вы захотите запечатлеть.

Зимой Славское выбирают для отпуска экстремалы, чтобы покататься на лыжах, а летом – любители тишины, покоя и зеленых ландшафтов. Словом, оно для многих стало местом силы, потому что здесь можно хорошо отдохнуть от шума мегаполиса.

Летний отдых-2021 Фото: Pixabay

Если приедете – побывайте у водопадов Каменка и Гуркало, в историко-культурном заповеднике "Тустань", осмотрите пещеру с источником "Писаная криница".

О жилье: можете арендовать номер в гостинице, а если планируете бюджетный отдых, остановитесь в частном доме – сдают местные жители.

Рекомендуем вам ознакомиться с особенностями отпуска и ценами туров в 2021 году.

Читайте также календарь от Life Сегодня, там найдете советы для нескучного лета.

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