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Какой вы алкогольный напиток по знаку зодиака

Сегодня, 14:30

Близнецам близка по "духу" текила, тельцам – пиво, а ракам – херес. Что же предсказали звезды другим знакам зодиака ?!

Какой вы алкогольный напиток по знаку зодиака
Какой вы алкогольный напиток по знаку зодиака
Фото: Unsplash

"Что пить в выходные на баре?", – вопрос, которым вы прекратите заморачиваться уже сегодня! Потому что в гороскопе от Telegram-канала UASTRO узнаете, какую судьбу на баре вам предсказали звезды. Если в еде также хотите разбираться, то читайте другие гороскопы. Там рассказали, какое вы мороженое и сыр по знаку зодиака.

Овен

Первый знак Зодиака – Овен! Его ассоциируют с пионерами, первопроходцами и исследователями дальних краев. Вернувшись домой, в тихую гавань, они изредка посещают соседский паб и с порога громко провозглашают: налейте-ка мне рома или джина. Но что именно выберет Овен – зависит от настроения.

Телец

Телец – ценитель пива. Считается, что этот знак связан с тайной пивоварения. Но не только готовить, но и употреблять пиво Тельцы умеют и любят. Потому солод и хмель – дары Земли, которые усиливают их вдохновения и делают доброжелательными и общительными.

Близнецы

У Близнецов нет конкретных страстей. Они каждый раз любят пробовать новые и необычные напитки. И предпочитают легкие и с невысоким содержанием спирта варианты. Идеальный для них – сидр, ибо в его основе яблоки, которое исторически связаны со знаком Близнецов. Еще они не откажутся от наливки или настойки. Но тайная страсть – текила.

Рак

Знак зодиака Рак – любитель вина, который всю жизнь ищет истину. Для него это как хобби! А чтобы найти больше истины в вине, они выбирают напитки с высоким содержанием спирта. Поэтому херес или другие крепленые вина – их идеальный вариант.

Лев

Лев – это знак огня и солнца! И он связан с коньяком, которого называют солнечным напитком. А с характером льва и прочностью этого алкоголя можно искать аналогии.

Дева

Дева связана с виноградарством и виноделием, потому в созвездие знака есть винодельческая звезда – Виндемиатрикс. Но Дева против выдержанных вин, выбирает только "молодые" варианты. И обязательно – полусухие. Химический элемент, который связан со знаком – ето сера, без нее тоже не обходится при производстве вкусных вин.

Весы

Аристократические Весы выбирают полусладкие, сладкие и десертные вина. Они отмечают их утонченный вкус и насыщенный "букет" ароматов. Текила, виски и джин – это не их алкогольная история на баре.

Скорпион

Скорпионы – это любители ликеров во всех интерпретациях. Потому что они связаны с тайными союзами, братствами и орденами. И самыми сокровенными тайнами бытия, такими как рождение и смерть. Ликеры были изобретены, когда средневековые алхимики искали эликсир жизни. И многие ликеры создавали специально для монашеских орденов. Без сомнений, ликер – ТОП-напиток для Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы за виски, потому что они любят философствовать! Именно этот напиток рекомендуется не торопясь пить в дружеской компании, и размышлять о жизни. Стрельцы еще и экспериментаторы, но это не помешает им продолжать пить виски, потому что напиток имеет несколько видов.

Козерог

Козерог против виски, но за сухие вина, которые в его фаворитах. Знак любит завершать все дела от А до Я, поэтому процесс приготовления сухого вина эму импонирует. Но оно должно быть совершенным! Любит употреблять напиток как в лучших традициях – с бокалов и с вкусным сыром.

Водолей

Водолеи выбирают шампанское и другие игристые вина, например, просеко. Это и не удивительно, так как их знак связан с воздухом, а пузырьки в напитке аргументируют сходство между ними. А еще Водолей – знак дружбы и верности. А что лучше дополнит дружеские беседы, как не бокал шампанского? И этот дуэт создает атмосферу праздника, которую хочется повторить.

Рыбы

Рыбы – знак воды, который любит смешивать крепкий алкоголь. Коктейли – это их напиток, но не вино или шампанское. Рыбы также знают толк в абсенте, но чаще выбирают ром в сочетании с Кока-колой, или джин с добавлением тоника. Они всегда ищут новые сочетания, но не зацикливаются на одном варианте.

Но алкоголь – это не на каждый день. Поэтому предлагаем в будни отдавать предпочтение безалкогольным летним коктейлям. Лучшими рецептами поделились в выпуске "Сегодня. Утро. Выходной", приготовьте один из них. Приятного аппетита!

Недавно мы рассказали, какой вы знак зодиака среди супов.

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