Сколько стоит отдых на Синевире, где снимали фильм с Жаном Рено

Любители места обожают тамошнюю природу и исследовать озеро на плоту. За проживание платят от 250 гривен, а обед – от 200 гривен

Отдых на озере Синевир / Фото: Depositphotos

Синевир – самое большое и самое глубокое озеро Украины, которое входит в топ-список локаций для посещения! И это несмотря на запрет купаться в водоеме. В новостях "Сегодня" журналисты рассказали об особенностях тамошнего отдыха и во сколько он обойдется. Если вы за путешествия по Киевской области – читайте автогайд, где мы рассказали о невероятных локациях, которые вы оцените!

Горное озеро Синевир, которое еще называют глазом Карпат, расположено на высоте 1000 метров над уровнем моря. А его глубина – от 10 до 25 метров. Локальная природа поражает: Синевир окружают вековые пихты и ели. Поэтому здесь неоднократно снимали кино, одно из которых – "Последний шаг" с Жаном Рено.

На территории всегда прохладнее, чем в низине. Но озеро популярно среди туристов в любое время года, а не только летом.

Вход на территорию заповедника стоит 30 гривен. За такую же сумму предлагают переплыть с одного берега Синевира на другой, на деревянном плоту, чтобы рассмотреть "зрачок" озера. Это еще и единственный транспорт локации!

В Синевире купаться, гонять на лодках и ловить форель, которая там живет, – запрещено. Ее можно попробовать в местных кафе. К слову, цены на полноценный обед стартуют от 200 гривен.

Но не озером единственным. В 20 км от Синевира есть реабилитационный центр для бурых медведей. Чуть дальше – горнолыжный курорт Пилипец, который работает и летом, а также водопад Шипот. Лучше по местности передвигаться на собственной машине или туристическими автобусами. Один день отдыха с туроператором по такому маршруту стоит 600 гривен.

О проживании: туристы выбирают сельские усадьбы, гостиницы и комнаты, которые вблизи от Синевира на любой кошелек. Цена стартует от 250 грн за эконом-вариант и до 2 тысяч гривен за современный номер.

Туристы любят озеро за его атмосферу и воздух, который дарит ощущение счастья и наполненности. Надышавшись ним, на берегу можно согреться теплым чаем из карпатских трав и лечебным вареньем из сосновых шишек. Такие лайфхаки применяют туристы в июне, ибо прохладно.

Включайте сюжет "Сегодня" и почувствуйте атмосферу Синевира на полную!

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