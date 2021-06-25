Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Сколько стоит отдых на Синевире, где снимали фильм с Жаном Рено

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
25 июня, 09:33
Копировать ссылку
Любители места обожают тамошнюю природу и исследовать озеро на плоту. За проживание платят от 250 гривен, а обед – от 200 гривен
Отдых на озере Синевир
Отдых на озере Синевир / Фото: Depositphotos

Синевир – самое большое и самое глубокое озеро Украины, которое входит в топ-список локаций для посещения! И это несмотря на запрет купаться в водоеме. В новостях "Сегодня" журналисты рассказали об особенностях тамошнего отдыха и во сколько он обойдется. Если вы за путешествия по Киевской области – читайте автогайд, где мы рассказали о невероятных локациях, которые вы оцените!

Горное озеро Синевир, которое еще называют глазом Карпат, расположено на высоте 1000 метров над уровнем моря. А его глубина – от 10 до 25 метров. Локальная природа поражает: Синевир окружают вековые пихты и ели. Поэтому здесь неоднократно снимали кино, одно из которых – "Последний шаг" с Жаном Рено.

На территории всегда прохладнее, чем в низине. Но озеро популярно среди туристов в любое время года, а не только летом.

Вход на территорию заповедника стоит 30 гривен. За такую же сумму предлагают переплыть с одного берега Синевира на другой, на деревянном плоту, чтобы рассмотреть "зрачок" озера. Это еще и единственный транспорт локации!

В Синевире купаться, гонять на лодках и ловить форель, которая там живет, – запрещено. Ее можно попробовать в местных кафе. К слову, цены на полноценный обед стартуют от 200 гривен.

Но не озером единственным. В 20 км от Синевира есть реабилитационный центр для бурых медведей. Чуть дальше – горнолыжный курорт Пилипец, который работает и летом, а также водопад Шипот. Лучше по местности передвигаться на собственной машине или туристическими автобусами. Один день отдыха с туроператором по такому маршруту стоит 600 гривен.

О проживании: туристы выбирают сельские усадьбы, гостиницы и комнаты, которые вблизи от Синевира на любой кошелек. Цена стартует от 250 грн за эконом-вариант и до 2 тысяч гривен за современный номер.

Туристы любят озеро за его атмосферу и воздух, который дарит ощущение счастья и наполненности. Надышавшись ним, на берегу можно согреться теплым чаем из карпатских трав и лечебным вареньем из сосновых шишек. Такие лайфхаки применяют туристы в июне, ибо прохладно.

Включайте сюжет "Сегодня" и почувствуйте атмосферу Синевира на полную!

Недавно мы рассказали о летнем отдыхе в Яремче-2021, который любят украинцы.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

6 — 17 июля

14 — 21 августа

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
12
дней
01
часов
38
минут
46
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять