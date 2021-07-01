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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 звезд, которые будут "разрывать" сцену Atlas Weekend-2021

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
1 июля, 17:00
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Рассказали о звездах, выступления которых вы должны увидеть, чтобы почувствовать атмосферу фестиваля на полную. Одна из них – Тина Кароль с экстрим-номером, который войдет в историю ее карьеры и мероприятия
Исполнители, которых стоит услышать на Atlas Weekend-2021
Исполнители, которых стоит услышать на Atlas Weekend-2021

5 июля стартует долгожданный Atlas Weekend, который будет длиться до 11 июля. Десятки артистов уже готовят выступления, чтобы удивить гостей мероприятия. Редакция Life Сегодня выбрала 5-ку лидеров, которых стоит увидеть собственными глазами. А чтобы лето прошло незабываемым – читайте наш календарь лайфхаков!

Тина Кароль

Музыкальный выход, который вы должны увидеть, если любите эксклюзив – Тины Кароль. Организаторы писали, что она "в этом году устроит двухдневный скандал". А звезда в то же время шокировала Сеть анонсированной подготовкой к мероприятию – удивит экстремальным cyber show.

Каблуки заменит на ролики, а в дополнение еще и трюки на мотоцикле. Представляете? Такой опыт – это дебют для певицы. "Разрывать" сцену будет не одна, а с барабанщиком Джастина Бибера. Прогнозируем, что выступление войдет в историю Atlas Weekend и вызовет бурю эмоций.

Тина Кароль репетирует в отеле свое шоу для Atlas Weekend
Тина Кароль репетирует в отеле свое шоу для Atlas Weekend / Фото: Скриншот из YouTube

Когда выступит: 5 и 6 июля в 22:15 на сцене Main Stage.

Сколько стоит билет: вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Валерий Меладзе

Выступление Валерия Меладзе стоит увидеть тем, кто любит песни "Красиво", "Текила любовь" и другие хиты звезды. Российский исполнитель вызвал больше всего реакций под анонсом на официальных страницах фестиваля. Концепцию выступления на Atlas Weekend не рассекретил, но многочисленных поклонников у площадки стоит ожидать.

Российский исполнитель Валерий Меладзе
Российский исполнитель Валерий Меладзе / Фото: Facebook: Nargiz Samedova

Когда выступит: 8 июля на сцене Main Stage в 19:45.

Сколько стоит билет: 1100 гривен.

Верка Сердючка

Главной звездой во всех смыслах слова на мероприятии будет Верка Сердючка со своим бэндом! Зажигательными хитами с ностальгией удивит после выступления Валерия Меладзе на аналогичной сцене. Если песни "Все будет хорошо", "Гоп-Гоп" и "Горілочка" мотивируют вас танцевать, поднимают настроение и приносят ощущение приятной ностальгии, то вы знаете, где провести вечер 8 июля. Организаторы назвали выступление звезды – "феерическое возвращение легенды, с которой начинался Atlas Weekend в 2017"! А в 2021 году обещают еще более фееричное шоу. Интересно, кто больше удивит: Верка Серчюка или Тина Кароль ?!

Верка Сердючка будет выступать на Atlas Weekend-2021
Верка Сердючка будет выступать на Atlas Weekend-2021 / Фото: пресс-служба

Когда выступит: 8 июля в 21:45 на сцене Main Stage.

Сколько стоит билет: 1100 гривен.

Группа "Океан Эльзы"

Украинский "Океан Эльзы" в лайнапах фестивалей – редкость! Рекомендуем не пропустить их музыкальный выход. На Atlas Weekend он выступит впервые, поэтому организаторы прогнозируют особенно шоу. Конечно, на ролики и мотоцикл надеяться не стоит, но легендарные ностальгические хиты и атмосферу еще как!

Группа "Океан Эльзы"
Группа "Океан Эльзы" / Фото: Getty Images

Когда выступит: 9 июля в 21:30 на сцене Main Stage.

Сколько стоит билет: 1100 гривен.

Go_A

Завершает подборку ТОП-выступлений, которые стоит увидеть на фестивале – это нашумевшая группа Go_A. Ее оставили на десерт, поэтому будут петь звезды в последний день мероприятия. В случае если вы мечтали услышать легендарную песню "Шум" вживую, которая заняла второе место в рейтинге самых популярных композиций в США и обошла Моргенштерна по количеству ежемесячных слушателей на Spotify. Словом, есть возможность насладиться вживую песней, которая популяризировала украинское на "Евровидении-2021".

Go_A – SHUM
Go_A – SHUM / Фото: instagram.com/go_a_band

Когда выступит: 11 июля в 19:30 на сцене West Stage.

Сколько стоит билет: 1100 гривен.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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