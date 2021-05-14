The Hardkiss и Ляпис-98. Atlas Weekend 2021 сообщил список первых участников фестиваля
Сегодня, 14:25
Их шесть: это не только украинские исполнители, но и зарубежные звезды
Организаторы фестиваля Atlas Weekend разместили на официальном сайте первых участников мероприятия.
На Atlas Weekend, который пройдет с 5 по 11 июля в 2021 году в формате Friends Edition будут выступать такие артисты:
- "Порнофильмы";
- "Ляпис-98";
- "Бумбокс";
- Fatboy Slim;
- The Hardkiss;
- Brainstorm.
Билеты на Atlas Weekend Friends Edition можно приобрести с 17 мая, но их количество будет ограничено, если сравнить с предыдущими годами.
Недавно мы сообщили об отмене фестиваля UPark в 2021 году.
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