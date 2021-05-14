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The Hardkiss и Ляпис-98. Atlas Weekend 2021 сообщил список первых участников фестиваля

Сегодня, 14:25

Их шесть: это не только украинские исполнители, но и зарубежные звезды

Организаторы фестиваля Atlas Weekend разместили на официальном сайте первых участников мероприятия.

На Atlas Weekend, который пройдет с 5 по 11 июля в 2021 году в формате Friends Edition будут выступать такие артисты:

  1. "Порнофильмы";
  2. "Ляпис-98";
  3. "Бумбокс";
  4. Fatboy Slim;
  5. The Hardkiss;
  6. Brainstorm.

Билеты на Atlas Weekend Friends Edition можно приобрести с 17 мая, но их количество будет ограничено, если сравнить с предыдущими годами.

Недавно мы сообщили об отмене фестиваля UPark в 2021 году.

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