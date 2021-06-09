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Группа Go_A стала популярнее российского Моргенштерна в Spotify по количеству прослушиваний

Сегодня, 11:54

Долгое время Моргенштерн был одним из самых прослушиваемых артистов на постсоветском пространстве

Go_A обошли Моргенштерна по количеству прослушиваний в Spotify
Go_A обошли Моргенштерна по количеству прослушиваний в Spotify
Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/morgen_shtern

Представитель "Евровидения-2021" от Украины, группа Go_A, которая стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2021, обошла скандального российского рэпера Моргенштерна в музыкальном сервисе Spotify.

Если ранее Моргенштерн, который очень популярен не только на родине, но и в Украине, занимал первые строчки в рейтинге по количеству слушателей за месяц, то сейчас у него появился конкурент.

Как замечает Culture Ukraine, Go_A обошли Моргенштерна по количеству ежемесячных слушателей на Spotify! Теперь они №1 артисты в мире среди действующих исполнителей стран бывшего СССР.

На момент публикации этого материала у Go_A – 2 950 818 слушателей за месяц, а у Моргенштерна – 2 796 241.

Go_A набрали больше слушателей, чем у российского рэпера Моргенштерна
Go_A набрали больше слушателей, чем у российского рэпера Моргенштерна
Фото: скриншот

Отметим, что группа Go_A после своего участия в "Евровидении" стала популярной не только в Украине, но и во всем мире. Доказательство этому – первые места в мировых музыкальных чартах, миллионы просмотров и тысячи новых поклонников.

Недавно песня Go_A SHUM, с которой они представляли Украину на "Евровидении", заняла 80 место в мировом чарте Billboard Global 200 excl US, установив рекорд среди украинских исполнителей. Это первый случай в истории, когда украиноязычная композиция попадает в этот чарт, в котором участвуют песни со всего мира. За их треком расположились песни таких всемирно известных артистов, как Дуа Липы, Doja Cat, Бруно Марса, Леди Гаги и Брэдли Купера, Cardi B и других.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Еще в первом полуфинале "Евровидения-2021" выступление Go_A привлекло внимание миллионов зрителей. Тогда их номер попал в тренды видеохостинга YouTube и собрал более девяти миллионов просмотров.

Ранее песня заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify, а потом и вовсе – первое. В то время как трек Ziti e Buoni победителя "Евровидения" Måneskin в тот момент оказался на пятом месте в рейтинге.

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