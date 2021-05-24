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Валерій Меладзе став новим учасником Atlas Weekend-2021. У Мережі думають, що це жарт

Сьогодні, 14:43

Але співак все ж виступить 8 липня

Фото: Facebook: Nargiz Samedova

Організатори Atlas Weekend повідомили про нового хедлайнера заходу – Валерія Меладзе. Інформацією поділилися на офіційній сторінці у Facebook.

Минулого тижня вони шокували новиною про дебют "Океан Ельзи" на фестивалі формату Friends Edition. Звістка про запрошення Валерія Меладзе не менш вразила, особливо жіночу половину населення. Цьогоріч на Atlas Weekend він виступить 8 липня.

"Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам", – пишуть організатори про Валерія Меладзе

У коментарях під дописом теж багато позитивних відгуків, але є й негативні, які висловлюють українці, наприклад "фу".

Фото: скриншот

Деякі перепитують, чи це точно не першоквітневий жарт.

Фото: скриншот

Нещодавно ми розповіли про індійський фестиваль "Холі", який відбудеться на ЮБК у Києві.

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