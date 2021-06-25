Как Тина Кароль готовила экстрим на роликах для Atlas Weekend прямо в отеле в Казахстане (видео)

Тина Кароль стала хедлайнером популярного музыкального фестиваля. Со своей командой артистка придумала невероятное выступление, реализация которого очень непростая

Тина Кароль репетирует в отеле свое шоу для Atlas Weekend / Фото: Скриншот из YouTube

Певица Тина Кароль, которая готовит шоу с опасным трюком на мотоцикле, продолжает раскрывать закулисье подготовки к Atlas Weekend. Певица выступит 5 и 6 июля, до которых осталось чуть больше недели. Поэтому даже во время поездки в Казахстан артистка не прекращала работать со своей командой и репетировать. Если у вас тоже насыщенное лето, то отличным вариантом перезагрузки станет однодневная поездка по местам Киевщины на электрокаре Jaguar.

На YouTube-канале Тины Кароль вышло новое видео, посвященное подготовке к шоу. В ролике можно увидеть моменты, как команда артистки обсуждает техническую сторону выступления, а сама Тина репетирует на роликах прямо в отеле в Астане.

В шоу Тины Кароль также будет использована технология, которая в Украине еще не применялась ранее.

"Во время концерта Тину снимают онлайн камеры. Эти камеры мы пускаем через сервис, через программу. Для каждого номера свой эффект. Это графика в реальном времени", – рассказала команда певицы.

Скриншот YouTube

Параллельно с репетициями для масштабного шоу, Тина вместе со своим хореографом-постановщиком Мариной Кущевой готовилась и к съемкам клипа. Из-за разницы во времени и насыщенного графика, певице приходилось вставать в три часа утра и репетировать хореографию.

Смотрите видео о подготовке шоу Тины Кароль:

Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend в 2021 году будет дебютным. Уже известно, что с ней на сцене будет выступать барабанщик популярного американского певца Джастина Бибера. Тина будет петь в первые дни музыкального фестиваля – 5 и 6 июля.

Atlas Weekend продлится до 11 июля. Большинство заявленных артистов мероприятия – украинские.

Напомним, что ранее Тина Кароль объяснила, почему не выступает в России, и объяснила это самоидентификацией.