Тина Кароль шокировала опасным трюком, встав на сидение мотоцикла (видео)

В следующем месяце состоится долгожданный масштабный фестиваль Atlas Weekend, на котором выступят украинские и зарубежные артисты. В числе заявленных звезд и Тина Кароль

Тина Кароль на мотоцикле Фото: Скриншот из YouTube

Певица Тина Кароль, которая подчеркнула талию стильным поло от Louis Vuitton за 39 тыс. гривен во время визита на радио в Казахстане, готовит для гостей Atlas Weekend нечто особенное. Шоу-номер артистки будет включать эффектные трюки и постановки. В одном из них Тина станет на сидение мотоцикла и прокатится по сцене. А если и вам тоже не сидится на месте и хочется ярких эмоций – отправляйтесь в путешествие по нашему туристическому авто-гайду с электрокаром Jaguar.

В ролике, который появился на YouTube-канале Тины Кароль, певица раскрыла закулисье подготовки к фестивалю. Уже первые кадры видео впечатляют: артистка привстала на заднем сидение мотоцикла, который вел известный украинский стантрайдер Андрей Головня. Несмотря на большой опыт стантрайдера, на сцене он подобных трюков еще не делал, поэтому выступление Тины станет дебютом.

Тина Кароль стала на сиденье мотоцикла Фото: Скриншот из YouTube

Но на этом опасные элементы выступления не заканчиваются. Певица будет подниматься на платформе со сцены, исполнит хореографию с роликами и покажет номер с бурлящим водопадом.

Скриншот YouTube

Увидев технологию, Тина Кароль была в восторге. Однако номер с такими спецэффектами очень непростой, ведь водопад очень сильный.

Смотрите в ролике, как Тина Кароль репетирует выступление для Atlas Weekend:

Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend в 2021 году будет дебютным. Уже известно, что с ней на сцене будет выступать барабанщик популярного американского певца Джастина Бибера. Тина будет петь в первые дни музыкального фестиваля – 5 и 6 июля.

Atlas Weekend продлится до 11 июля. Большинство заявленных артистов мероприятия – украинские. Однако в лайн-ап также попали и зарубежные звезды, некоторые из которых не всем понравились. Например, поклонников фестиваля уже удивила новость, что на сцену выйдет Валерий Меладзе.

Ранее Тина Кароль откровенно рассказала о чувствах к Дану Балану.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться