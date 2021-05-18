Океан Ельзи выступит на Atlas Weekend
Группа выступит 9 июля и организаторы обещают особое шоу с их участием
Организаторы долгожданного украинского Atlas Weekend представили новых участников. Легендарная группа "Океан Ельзи" выступит на сцене фестиваля 9 июля. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.
"Океан Эльзы почти никогда не выступает на фестивалях, поэтому нас ждет по-настоящему особенное шоу", – пишут организаторы.
Поклонники в восторге от этой новости, поэтому не сдерживают своих эмоций в комментариях к посту.
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