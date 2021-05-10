Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

Радоница 11 мая завершает череду поминальных дней-2021 в Украине

Традиции поминальной Радоницы Фото: Depositphotos

Завтра, 11 мая, в Украине отмечается Радоница-2021 – день особого поминовения усопших, который выпадает на 9-й день после Пасхи. Life Сегодня пишут о главных правилах, запретах, обычаях и традициях поминальных дней в Украине.

Слово "радоница" происходит от "радость" и "род". Праздник отмечается сразу после пасхальной недели, через день после Фоминого воскресенья. Этот день призван утверждать, чтобы христиане не скорбели по усопшим, а радовались их вхождению в другую вечную жизнь.

Радоница: обычаи и традиции

По церковным обычаям поминальный день следует начать в храме, подать записку за упокой. Если по пути будут встречаться люди, которые просят милостыню, следует ее подать, пусть даже несколько копеек. Можно также поделиться едой – пирожками, конфетами и печеньем.

Радоницу-2021 важно провести в молитве Фото: Depositphotos

На кладбище нужно почитать молитву или же можно про себя обратиться к умершим близким. Сказать им то, что у вас на душе. На могиле можно оставить цветы и свечу в стеклянной лампадке. Вернувшись домой, следует организовать поминальную трапезу.

Что нельзя делать на Радоницу

Не следует выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить.

Нельзя заниматься огородом и садом.

Нельзя пить алкоголь.

Запрещено ругаться, кричать и обманывать.

Поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.

Беременным женщинам кладбище лучше не посещать.

А еще туда не стоит брать с собой младенцев.

Запрещается устраивать гулянки, развлекаться.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

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