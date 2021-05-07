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Поминальные дни: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 17:46

На проводы нельзя ссориться, особенно родственникам

Поминальный день
Поминальный день
Фото: Depositphotos

Близятся поминальные дни-2021. Уже с нынешнего воскресенья, 9 мая, начнется период после Пасхи, когда принято поминать умерших родственников и близких людей. А завершаются они праздником Радоницы, 11 мая.

Радоница, гробки, проводы, поминальные или родительские дни – так в православном календаре называют специальные даты, когда верующие вспоминают усопших. Традиционно в этот период люди посещают церковь и кладбище, чтобы помолиться за души умерших и отметить с ними Воскресение Христово, поделиться радостью от того, что Христос Воскрес, а смерть и зло были побеждены.

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Как и другие церковные праздники, поминальные дни имеют свои традиции и ограничения. Что нельзя делать в этот период, чтобы не нарушить давние традиции и не обидеть память усопших, читайте в нашей статье.

Главные запреты в поминальные дни, согласно народным и церковным традициям

  • Убирать могилы и красить ограды на кладбище следует заранее, а не на проводы.
  • Нельзя заниматься тяжелой физической и грязной домашней работой.
  • Особенный запрет налагается на стирку – чтобы глаза покойникам не замыливать.
  • Не стоит в этот день садить растения, копать огород. По народным наблюдениям, посаженные на гробки растения будут плохо всходить и расти.
  • Считается, что на Радоницу нельзя называть усопших покойниками, потому что они слышат нас и могут обидеться. Лучше говорить "родственники", "близкие".
  • Нельзя в поминальный день пить и курить на кладбище, ругаться, шуметь или устраивать празднества.
  • Вообще родственникам нельзя ссориться, ведь это родительский день, и важно проявлять и укреплять семейные связи.
  • Ни в коем случае нельзя ничего нести в дом с кладбища – растения, землю, продукты и т.д. Исключение составляют угощения, которые раздают другие люди для поминания своих родственников – они для этого и предназначены, и их необязательно съедать на кладбище.
  • Считается, что маленьким детям и беременным женщинам лучше вовсе не ходить на кладбище. Лучше вместо этого пойти в храм.
  • В церковь для поминания нельзя нести мясо и мясные продукты.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2021

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