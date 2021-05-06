Кутья на Радоницу и поминальные дни – 3 рецепта
Это обрядовое блюдо можно приготовить из пшеницы, перловки или риса
Кутья, а вернее коливо – традиционное в Украине блюдо, которое обязательно должно стоять на столе во время поминальных дней и на Радоницу. В этой подборке – 3 рецепта кутьи. Выбирайте, который вам подходит наиболее и приготовьте.
Пшеничная кутья
Ингредиенты
- 1 ст. – пшеничная крупа (пшеница)
- 500 мл – вода
- по 100 г – мак пищевой, изюм, грецкие орехи
- 1 ст. л. – сахар
- 1 ч. л. – соль
- 50 г – мед
Способ приготовления
- Промыть пшеницу несколько раз. Если зерно нешлифованное, замочить его на ночь в холодной воде, оно станет мягче и быстрее сварится.
- Изюм распарить, обсушить. Орехи порубить ножом, обжарить на сухой сковороде.
- Поставить пшеницу на средний огонь, накрыв крышкой. Когда закипит, снять пену. Через 10 минут посолить. Варить до готовности.
- Мак промыть, дать стечь жидкости. Залить водой (70 мл), перемешать. Томить 30 минут на медленном огне. Когда вода уварится и он станет густым, влить еще 50 мл воды. Мак должен медленно томиться, кипения допускать нельзя.
- Перетереть готовый мак вместе с сахаром в ступке.
- Смешать все ингредиенты, добавить мед.
Кутья из пропаренного риса
Ингредиенты
- 1/2 ст. – пропаренного риса
- 50 г – чернослива
- 50 г – кураги
- 50 г – изюма
- 1 ст. л. – растительного масла
- 2 ст. л. – меда -
- Соль
Способ приготовления
- Рис промыть, замочить на 2 часа. Отварить и посолить.
- Курагу, чернослив и изюм замочить в теплой воде. Просушить и порезать.
- В рис добавить растительное масло и все смешать.
- Залить растопленным медом и хорошо перемешать.
Кутья из перловки
Ингредиенты
- 200 г – перловой крупы
- 100 г – мака
- 100 г – грецких орехов
- 100 г – изюма
- 100 г – кураги
- 2 ст. л. – меда
- 3 ст. – воды
- 1 ст. л. – растительного масла
Способ приготовления
- Залить перловку холодной водой на 2-3 часа.
- Когда крупа набухнет, обновить воду и варите на слабом огне 50-60 минут. Добавить растительное масло.
- Мак залить кипятком на час, изюм и курагу обдать горячей водой. Грецкие орехи измельчить в ступке.
- Смешать все ингредиенты с медом.
Здесь найдете рецепты 7 обязательных блюд во время поминальных дней и на Радоницу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное