Поминальные дни в Украине: что нужно нести в церковь

Список продуктов для поминания включает хлеб, а вот мясо под запретом

Хлеб – важный продукт для поминания Фото: Unsplash

Поминальные дни после Пасхи в 2021 году пройдут в период с 9 по 11 мая, завершаясь праздником Радоницы.

Ранее мы уже рассказывали главные традиции поминальных дней и как правильно поминать усопших. А сейчас поговорим о разрешенных и запрещенных продуктах, которые принято приносить в храм для поминания умерших родных и близких людей.

Куда приносить продукты

В особые поминальные дни в храме устанавливаются столы для приношений, которые называются канунными. В обычные дни они стоят рядом с распятием Христа, куда ставят свечи за упокой.

На канунные столы положено выкладывать продукты для поминания. Это давняя традиция: еще первые христиане жертвовали храму и приносили в церковь хлеб, вино, а также растительное масло для лампад.

Часть продуктов шла на трапезу священнослужителям после литургии, другая часть раздавалась нуждающимся. Традиция приносить продукты продолжается и в наши дни.

Что можно нести в церковь для поминания близких

хлеб;

хлебобулочные изделия;

крупы;

муку;

сахар;

конфеты;

фрукты;

овощи;

растительное масло;

кагор.

Обязательным ритуальным блюдом на панихиде считается кутья. Ее берут в небольшой посудинке и выставляют на специальном столе. Это сваренные зерна пшеницы или риса с медом, сухофруктами, орехами, мармеладом. Зерно символизирует возрождение и новую жизнь, а мед делает ее сладкой. Обычно кутью украшают кусочками мармелада или изюма, из которых выкладывают крест.

После панихиды приношения остаются в храме – священники раздают их нуждающимся и сами поминают умерших. А освященную во время панихиды кутью прихожане забирают с собой на кладбище либо домой. С нее начинается поминальная трапеза.

Что нельзя приносить в церковь для поминания

мясо;

кровянку;

другие мясные продукты.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2021

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