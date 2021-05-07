Поминальные дни в Украине: что нужно нести в церковь
Список продуктов для поминания включает хлеб, а вот мясо под запретом
Поминальные дни после Пасхи в 2021 году пройдут в период с 9 по 11 мая, завершаясь праздником Радоницы.
Ранее мы уже рассказывали главные традиции поминальных дней и как правильно поминать усопших. А сейчас поговорим о разрешенных и запрещенных продуктах, которые принято приносить в храм для поминания умерших родных и близких людей.
В особые поминальные дни в храме устанавливаются столы для приношений, которые называются канунными. В обычные дни они стоят рядом с распятием Христа, куда ставят свечи за упокой.
На канунные столы положено выкладывать продукты для поминания. Это давняя традиция: еще первые христиане жертвовали храму и приносили в церковь хлеб, вино, а также растительное масло для лампад.
Часть продуктов шла на трапезу священнослужителям после литургии, другая часть раздавалась нуждающимся. Традиция приносить продукты продолжается и в наши дни.
- хлеб;
- хлебобулочные изделия;
- крупы;
- муку;
- сахар;
- конфеты;
- фрукты;
- овощи;
- растительное масло;
- кагор.
Обязательным ритуальным блюдом на панихиде считается кутья. Ее берут в небольшой посудинке и выставляют на специальном столе. Это сваренные зерна пшеницы или риса с медом, сухофруктами, орехами, мармеладом. Зерно символизирует возрождение и новую жизнь, а мед делает ее сладкой. Обычно кутью украшают кусочками мармелада или изюма, из которых выкладывают крест.
После панихиды приношения остаются в храме – священники раздают их нуждающимся и сами поминают умерших. А освященную во время панихиды кутью прихожане забирают с собой на кладбище либо домой. С нее начинается поминальная трапеза.
- мясо;
- кровянку;
- другие мясные продукты.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Пасха-2021
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