Радоница-2021: когда наступит и что означает праздник

Когда наступит главный поминальный день после Пасхи-2021

Вскоре после великого православного праздника Пасхи наступают особые дни поминовения в церковном календаре. Когда будет Радоница в 2021 году, какое значение она имеет, и почему поминальный день считается праздником, читайте в нашей статье.

Когда отмечается Радоница в 2021 году

Ежегодно Радоница приходится на разные даты, потому что это переходящий день. Как и многие другие церковные праздники, она непосредственно зависит от Пасхи.

Радоница отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова. Поскольку Пасха-2021 была 2 мая, то Радоница в нынешнем году выпадает на 11 мая.

В Украине поминальные дни после Пасхи имеют и другие названия – проводы, гробки. Традиционно они начинают отмечаться со следующего воскресенья после Пасхи и длятся до вторника – праздника Радоницы.

Примечательно, что в 2021 году поминальные дни, которые относятся к Радонице, совпадают с днем поминовения усопших воинов, который чтится 9 мая.

Радоница: значение дня

Пасха – это праздник не только живых, но и умерших христиан. И Радоница – как раз тот день, когда живые могут поделиться со своими ушедшими родственниками радостью празднования Пасхи. Этот день так и называют – Пасха для усопших.

Радоница имеет в своем названии слова "род", "радость". Это сближает праздник с понятием "радоваться" и означает, что людям не стоит скорбеть по поводу смерти родных и близких, а, наоборот, радоваться их перерождению в другую – вечную жизнь.

Основа христианского учения, которое символизирует Пасха, заключается в том, что Иисус сумел победить смерть, возродился к новой жизни, и эта же участь уготована всем верующим христианам.

Как отмечается Радоница: традиции поминального дня

Непосредственно в день Радоницы, а также накануне, в воскресенье и понедельник, люди идут в церковь, молятся, заказывают панихиду, ставят свечи. А затем отправляются на кладбище. Они несут с собой на могилки крашенки, паски и другие угощения, чтобы совершить поминальную трапезу, а часть приготовленного отдают нищим людям на помин души.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2021

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