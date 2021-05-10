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Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

Сьогодні, 18:20

Радуниця 11 травня завершує низку поминальних днів-2021 в Україні

Традиції поминальної Радуниці
Традиції поминальної Радуниці
Фото: Depositphotos

Завтра, 11 травня, в Україні відзначається Радуниця-2021 – день особливого поминання покійних, який випадає на 9-й день після Великодня. Life Сьогодні пишуть про головні правила, заборони, звичаї і традиції поминальних днів в Україні.

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Слово "радуниця" походить від "радість" і "рід". Свято відзначається відразу після великоднього тижня, через день після Фоминої неділі. У цей день не варто сумували за покійним, потрібно смиренно прийняти їхній перехід до вічного життя.

Радуниця: звичаї і традиції

За церковним звичаєм поминальний день слід почати в храмі, подати записку за упокій. Якщо вам на шляху будуть зустрічатися люди, які просять милостиню, то не відмовляйте їм, дайте хоча б кілька копійок або їжу – пиріжки, цукерки і печиво.

Радуницю-2021 важливо провести в молитві
Радуницю-2021 важливо провести в молитві
Фото: Depositphotos

На кладовищі потрібно прочитати молитву або ж подумки звернутися до померлих близьких. Сказати їм про те, що у вас на душі. На могилі можна залишити квіти, свічку в скляній лампадці. Повернувшись додому, слід організувати поминальну трапезу.

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Що не можна робити на Радуницю

  • Не можна виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити.
  • Не слід поратися на городі.
  • Не можна пити алкоголь.
  • Заборонено лаятися, кричати та обманювати.
  • Поминальний обід має проходити вдома, а не на кладовищі, і бути скромним.
  • Вагітним жінкам кладовище краще не відвідувати.
  • Також не варто брати із собою немовлят.
  • Забороняється влаштовувати гулянки, розважатися.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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