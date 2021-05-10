Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня
Радуниця 11 травня завершує низку поминальних днів-2021 в Україні
Завтра, 11 травня, в Україні відзначається Радуниця-2021 – день особливого поминання покійних, який випадає на 9-й день після Великодня. Life Сьогодні пишуть про головні правила, заборони, звичаї і традиції поминальних днів в Україні.
Слово "радуниця" походить від "радість" і "рід". Свято відзначається відразу після великоднього тижня, через день після Фоминої неділі. У цей день не варто сумували за покійним, потрібно смиренно прийняти їхній перехід до вічного життя.
За церковним звичаєм поминальний день слід почати в храмі, подати записку за упокій. Якщо вам на шляху будуть зустрічатися люди, які просять милостиню, то не відмовляйте їм, дайте хоча б кілька копійок або їжу – пиріжки, цукерки і печиво.
На кладовищі потрібно прочитати молитву або ж подумки звернутися до померлих близьких. Сказати їм про те, що у вас на душі. На могилі можна залишити квіти, свічку в скляній лампадці. Повернувшись додому, слід організувати поминальну трапезу.
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- Не можна виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити.
- Не слід поратися на городі.
- Не можна пити алкоголь.
- Заборонено лаятися, кричати та обманювати.
- Поминальний обід має проходити вдома, а не на кладовищі, і бути скромним.
- Вагітним жінкам кладовище краще не відвідувати.
- Також не варто брати із собою немовлят.
- Забороняється влаштовувати гулянки, розважатися.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.
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