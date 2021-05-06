Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно поминать усопших: главные традиции

Сегодня, 11:48

Свечи, цветы, венки – какие важные ритуалы соблюдаются в поминальные дни

Традиции поминальный дней
Традиции поминальный дней
Фото: Unsplash

Вскоре после Пасхи в Украине наступают особые поминальные дни, которые также имеют название родительские дни гробки, проводы, проводки, деды, Красная горка.

В 2021 году они начнутся в воскресенье, 9 мая, которое, независимо от года, также является поминальным – в этот день церковью почитаются павшие воины. А завершают череду поминальных дней праздник Радоница, который в нынешнем году приходится на 11 мая.

Читайте также:
Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Значение поминальных дней

Поминальные дни дают возможность верующим и атеистам вспомнить всех своих умерших родственников и близких людей, помолиться за упокой их душ, подумать о том, что они сделали, и что вас связывало при жизни, поблагодарить их за все.

В разных регионах Украины гробки и проводы могут приходиться на разные дни: воскресенье, понедельник, вторник. Считается, что именно до девятого дня после Пасхи души умерших посещают землю, а потому важно успеть помянуть их именно в этот период, не позже наступления Радоницы.

Что нужно делать, как поминать родных

Вторая неделя после Пасхи посвящена воспоминаниям об умерших родственниках. Многие ритуалы славян в этот период связаны с поминками.

Есть традиция в этот день оставлять окно в доме открытым, чтобы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навестить родню.

Верующие идут в церковь, ставят свечи и молятся за упокой душ своих близких. Также люди заказывают молебен и пишут записки с именами тех, кого хотят помянуть на церковной службе. А еще приносят продукты в церковь для поминания.

Затем люди посещают могилки родных, несут цветы, паски, крашенки, конфеты и другие пасхальные угощения, которые раздают бедным для поминания. Ритуал проявления доброты, подаяния и угощения нуждающихся облегчает души умерших и приближает к Господу.

Раздавать поминальные подаяния можно не только нищим. Не удивляйтесь и не отказывайтесь, если в эти дни на кладбище вам протянут поминальное угощение и назовут имя умершего. По христианской традиции его тоже нужно помянуть – т.е. вспомнить по имени.

После посещения кладбища люди собираются дома на поминальную трапезу. На столе обязательно должна быть кутья, пасхальная выпечка, крашенки и другие угощения. Проводы – это особый ритуальный день в году, который дает возможность семье и родственникам, где бы они ни находились, увидеться, собраться вместе в отчем доме, за одним поминальным столом, чтобы поименно вспомнить тех, кого уже нет с ними, и не утратить связь с родом.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Радоница-2021: когда наступит и что означает праздник Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год Готовимся к Радонице и поминальным дням - 7 главных блюд и рецептов Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать
церковь Пасха поминальные дни поминание традиции радоница церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Вітвіцька вразила новим коханням
Вітвіцька вразила новим коханням
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Вкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Вчера, 20:02No Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

Вчера, 18:21Звездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Вчера, 17:49Вкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Вчера, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Вчера, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Вчера, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Вчера, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Вчера, 11:58Звездно

Официальной причиной смерти принца Филиппа была не болезнь. Королевский врач сделал заявление

Вчера, 11:02Звездно

Как DZIDZIO разделит имущество с супругой

Вчера, 08:20Психо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

4 маяЗвездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

4 маяЗвездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

4 маяВкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Новости партнеров

Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять