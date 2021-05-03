Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

Узнайте о главных особенностях первой недели после Пасхи-2021: народные традиции, обряды, запреты

Первая неделя после Пасхи в 2021 году приходится на период с 3 по 9 мая. Она называется Светлая седмица или Светлая Пасхальная неделя. В это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, находить повод для веселья и поздравлять друг друга, говоря: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!".

Однако имейте в виду, что в 2021 году из-за опасности распространения коронавируса важно соблюдать все карантинные меры и меньше контактировать с другими людьми. Так что по возможности лучше оставаться дома, а общение проводить в онлайн режиме.

Какие особенности имеет каждый день Пасхальной недели, какие традиции и обряды сохранились до наших дней и как себя правильно вести в этот период, читайте в нашей статье.

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Понедельник Светлой недели

Начиная с понедельника можно было ходить в гости. Первым к родственникам в дом заходил мужчина. На праздничный стол гость приносил паски, крашанки и символические подарки. А вот женщинам в этот день лучше оставаться дома.

Вторник Светлой недели

Во вторник, который еще называют Светлым вторником, уже женщины начинали ходить в гости, а их мужчины в этот день не посещали родных. Но эти традиции сейчас отходят и их практически не соблюдают. Все чаще в гости приходят семьями. Раньше в некоторых местах со вторника или со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась "хороводница". Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы.

Среда Светлой недели

По средам "Великодних святок" многие селяне устраивали танцы и веселье. И взрослые, и дети собирались "на музыку", чтобы проводить святки. Эти три дня пасхальных праздников были счастливым временем гостеваний, молодежных игр и забав.

Четверг Светлой недели

В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невесту.

Когда-то на четвертый день пасхальной недели "водили кобылу". На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган "грыз" ей ухо, и она вставала.

Празднование к четвергу уже заканчивается, но на столах еще могут стоять паски, крашанки и звучать: "Христос воскрес – Воистину воскрес!". Так позволялось отмечать в течение 40 дней – до самого Вознесения.

Пятница Светлой недели

В пятницу был Прощеный день, который особо пышно и торжественно отмечался молодоженами, к которым приходили близкие родственники. В этот день по традиции девушки умывались ледяной водой, которая, как считается, помогает весь год оставаться здоровой.

Суббота Светлой недели

Начинался разгар молодежных игр и гуляний. К примеру, было популярно играть в катание яиц. Все желающие складывали полукругом свои крашеные яйца около невысокой горки, после чего один из них скатывал свое яйцо сверху, стараясь сбить как можно больше чужих.

Воскресенье Светлой недели

Воскресенье Светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой приметой сидеть дома незамужним девушками и холостым парням. Нужно провожать было Пасху, провожать обряды встречи весны.

Что можно и нельзя делать на неделе после Пасхи

Поскольку праздник Пасхи – торжество жизни над смертью, поэтому всю Пасхальную неделю нужно радоваться, а не скорбеть за умершими.

Также в эти дни не проводят панихиды.

Также считается, что рожденный во время пасхальной недели младенец будет наделен богатырским здоровьем, удачей и многого добьется в жизни.

На Светлой неделе не принято проводить обряд венчания.

Можно устраивать смотрины невест, ходить на танцы, веселиться и радоваться жизни.

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