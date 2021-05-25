Запеканка с кабачками и сыром – рецепт легкой и полезной закуски
Такая запеканка будет уместна к завтраку, а также к ужину для тех, кто следит за фигурой
Весна и лето – время овощей и легких блюд на их основе. Поэтому сезон полезных овощных запеканок объявляется открытым. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился собственным рецептом кабачковой запеканки, которая станет лучшей вариацией вашего ужина.
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Для приготовления запеканки по рецепту Григория Германа понадобятся:
- Кабачки или цуккини – 1 кг
- Репчатый лук – 2 шт.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Твердый сыр – 150 г
- Сливки – 100 мл
- Куриное яйцо – 4 шт.
- Кукурузный крахмал – 2 ч. л.
- Горчица – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления
- На сковороде разогреть смесь сливочного и растительного масла. Нарезать кабачки кубиками и измельчить лук. Сначала на сковороду отправить лук, когда он станет золотистого цвета, добавить кабачки. Измельчить чеснок и отправить к овощам.
- Пока кабачки готовятся, можно сделать особую заливку. Взбить яйца со сливками до однородной массы. Добавить крахмал, горчицу, соль и молотый перец. Тщательно взбить венчиком.
- Когда кабачки станут едва золотистого цвета, выложить их в форму для запекания и, помешивая, залить яично-сливочной заливкой. Сыр натереть и вмешать в блюдо. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
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