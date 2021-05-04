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10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

Сегодня, 09:00

Воспользуйтесь сезоном редиски, огурцов и зелени

Такие салаты можно есть в качестве гарнира, а можно просто есть. Ведь сезон овощей и полезной зелени в разгаре и нужно воспользоваться этим максимально. В этой подборке – 10 салатов из максимально доступных продуктов. Но это совсем не означает, что они не полезны и не вкусны.

Салат с нутом и авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Ингредиенты

  • 2 ст. – зелени (на выбор)
  • 1 ст. – консервированного нута, промытого и высушенного
  • 2 шт. – огурцов
  • 4 шт. – помидоров черри
  • 1 шт. – авокадо
  • 2 ч. л. – оливкового масла
  • 3 ч. л. – нефильтрованного яблочного уксуса
  • соль, свежий черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Огурцы, помидоры порезать кубиками. Зелень порвать или нарезать. Авокадо порезать дольками.
  2. В овощную смесь добавить нут, посолить, поперчить.
  3. Оливковое масло смешать с яблочным уксусом, заправить салат.

Салат с бурратой

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Ингредиенты

  • 1 шт. – буррата ⠀
  • 50 г – руккола
  • 200 г – помидоры
  • 4 ст. л. – оливковое масло⠀
  • 1 ч. л. – бальзамический соус ⠀
  • соль, перец – по вкусу ⠀
  • базилик – по вкусу ⠀

Способ приготовления

  1. Выложить в тарелку рукколу, спелые томаты нарезать кубиками и выложить сверху. ⠀
  2. Переложить в центр тарелки буррату, заправить оливковым маслом, бальзамическим соусом.
  3. Посолить, поперчить.

Салат с авокадо и фетой

Фото: instagram.com/mama.vera_/

Ингредиенты

  • по 1 шт. – авокадо, помидор, лук красный
  • 100 г – фета
  • 60 г – листья салата
  • Соль, перец по вкусу

Заправка

  • 2 ст. л. – оливковое масло
  • 2 ст. л. – лимонный сок
  • 1 ч. л. – горчица дижонская

Способ приготовления

  1. Лук почистить и порезать полукольцами, помидоры разрезать на дольки.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и удалить оболочку. Нарезать ломтиками.
  3. Листья салата помыть, посушить, порвать руками и разложить на тарелку. Сверху выложить лук, помидоры, посолить поперчить.
  4. На помидоры выложить авокадо и сбрызнуть лимонным соком.
  5. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Взбить вилкой до однородной массы.
  6. Фету нарезать кусочками и выложить сверху, полить заправкой.

Салат из молодой капусты с горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Ингредиенты

  • 1/2 кочана – молодой капусты
  • 1/2 шт. – лука
  • 150 г – зеленый горошек консервированный
  • морковь, огурец – по вкусу
  • 2 ст. л. – оливкового масла
  • зелень, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Соединить морковь с капустой, перемешать.
  2. Нарезать мелко лук и зелень, добавить в салат. Посолить.
  3. Добавить горошек и огурец.
  4. Заправить оливковым маслом.

Салат с помидорами черри и перепелиными яйцами

Весенний салат с зеленью
Весенний салат с зеленью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г молодого шпината или рукколы
  • 60 г черемши
  • 150 г шампиньонов
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • горсть помидоров черри
  • 4-5 вареных перепелиных яиц
  • 1 пучок зелени (петрушки, укропа или зеленого лука)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Грибы помыть и нарезать тонкими пластинками. Обжарить до золотистой корочки на разогретой с 2 ст. л. масла сковороде.
  2. Зелень хорошо помыть и обсушить. Порвать руками в миску.
  3. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут, затем остудить и почистить. Разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Зелень помыть и мелко порубить.
  6. Добавить жареные шампиньоны, яйца, томаты и зелень в миску к черемше и шпинату.
  7. Перемешать 2 ст. л. оливкового масла с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Салат с редиской, помидором и огурцом
Салат с редиской, помидором и огурцом
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • пучок салата
  • четверть краснокочанной капусты
  • 1 авокадо
  • 1-2 огурца
  • горсть помидоров черри
  • 2 вареных яйца
  • горсть редиса
  • соль, молотый перец
  • сок лимона или лайма
  • оливковое масло

Способ приготовления

  1. Все овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
  3. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
  5. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел.
  6. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

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Зеленый весенний салат

Зеленый салат с брокколи и черри
Зеленый салат с брокколи и черри
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1 пучок листового салата
  • 200 г брокколи
  • 100 г брюссельской капусты
  • 100 г помидоров черри
  • 5 перепелиных яиц
  • 100 г феты
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч. л. кунжута
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. соевого соуса

Способ приготовления

  1. Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
  3. Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
  6. Фету нарезать кубиками.
  7. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Салат с редисом

Салат из редиса
Салат из редиса
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 5 редисок
  • 5 перепелиных яиц
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • листья салата
  • соль и молотый черный перец
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
  2. Редис нарезать кружочками.
  3. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
  4. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца.
  5. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.

Салат из спаржи, горошка или яиц

Салат из спаржи, горошка и яиц
Салат из спаржи, горошка и яиц
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 куриных яйца
  • 100 г бланшированной или консервированной спаржи
  • 100 г замороженной стручковой фасоли
  • 100 г зеленого горошка (замороженного)

Для заправки

  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ч. л. готовой горчицы
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.
  2. Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей.
  3. Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой.
  4. Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу.
  5. В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.

Салат из тунца с перцем и помидорами

Весенний салат с тунцом
Весенний салат с тунцом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 банка тунца кусочками
  • 1/2 зеленого перца
  • 1/2 желтого перца
  • Горсть помидоров черри
  • 1/2 красной луковицы
  • 1 пучок шпината
  • Горсть маслин

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сока лайма
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Шпинат помыть и обсушить.
  2. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
  3. Красный лук и маслины тонко нарезать.
  4. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
  5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.

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