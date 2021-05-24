10 рецептов рагу, которые каждый раз возбуждают аппетит

Оно может быть исключительно овощным, с мясом, с добавлением бобовых и даже из морепродуктов

Фото: instagram.com/prostaya_pp_eda/

Да, будут возбуждать аппетит. Именно так, кстати, можно перевести слово "рагу" с французского. Первый прототип рагу был приготовлен в одном из городов юга Франции во время Столетней войны. Тогда люди, изморенные голодом, вышли на площадь и сбросили в котел все остатки продуктов и протушили их. Так им удалось продержаться до снятия блокады. Сегодня существует десятки вариаций рагу, некоторые национальные кухни – ирландская – гордятся своим личным рецептом. В этой подборке он тоже есть. И еще 9 рецептов этого сытного блюда.

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Рагу с индейкой с картофелем и фасолью

Фото: instagram.com/kryibina/

Ингредиенты

500 г – индейки

по 1 шт. – луковица, морковь, болгарский перец

4-5 зуб. – чеснока

5 шт. – картофеля

100 г – фасоли

70 г – зеленого горошка

2 ст. л. – томатной пасты

соль, перец

Способ приготовления

Индейку нарезать на средние кусочки и обжарить. Добавить измельченный лук и чеснок, немного обжарить. Добавить средне нарезанные морковь, перец, картофель. Положить томатную пасту, соль, перец, и залить водой, чтобы покрывала овощи и тушить до готовности. Добавить фасоль и горошек и еще немного потушить.

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Рагу с морепродуктами и форелью

Фото: instagram.com/svetlanapatlina/

Ингредиенты

по 1 шт. – цукини, баклажан, лук

2 шт. – помидор

половина болгарского перца

1 стебель – сельдерей

350 г – морской коктейль

150 г – форель

специи – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать кубиком лук, перец, сельдерей и обжарить на масле до золотистого цвета. Добавить коктейль, рыбу и жарить 5 минут. Добавить порезанные кубиком помидоры, цукини, баклажаны, специи. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 15-25 минут. Перед подачей посыпать зеленью.

Рагу с баклажаном и кабачков

Фото: instagram.com/maliitatiana/

Ингредиенты

по 1 шт. – баклажан, кабачок, лук, морковь, болгарский перец

400 г – картофель

1,5 ст. л. – томатной пасты

2-3 ст. л. – майонеза

5 зуб. – чеснока

1 ч. л.- паприки

соль, перец

зелень петрушки, кинзы

Способ приготовления

Нарезать картофель и сварить, чтобы он сохранил форму. Отложить Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить на растительном масле. Нарезать и отправить в сковороду перец, затем кабачок, затем баклажан. Тщательно перемешать и тушить 8-10 минут под крышкой. Добавить томатную пасту, майонез, паприку, отварной картофель. Влить 250 мл воды, накрыть крышкой и тушить 2-3 минуты на медленном огне. Добавить специи, измельченный чеснок и зелень. Протушить еще несколько минут.

Рагу с нутом и индейкой

Фото: instagram.com/prostaya_pp_eda/

Ингредиенты

1 шт. – грудка индейки

200 г – нута

2 шт. – кабачок

половина болгарского перца

по 1 шт. – морковь, лук, помидор

Для соуса

300 мл – вода

35 г – томатная паста

чеснок, парика, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Предварительно замочить нут на несколько часов, после отварить до готовности. Нарезать индейку, обжарить. Добавить нарезанный кубиком лук и морковь, жарить 5 минут. Добавить нарезанный кабачок, перец, томаты. Тушить 5 минут. Добавить нут и соус. Смешать все ингредиенты для соуса, добавить в рагу и тушить под крышкой 25 минут.

Рагу с фасолью и колбасками

Фото: instagram.com/openkuhnya/

Ингредиенты

2 зуб. – чеснок

1 ст. л. – томатная паста

1 шт. – перец болгарский

1 б. – фасоль красная консервированная

100 г – фасоль стручковая

3 ст. л. – кукуруза

небольшой пучок кинзы

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

На разогретой сковороде обжарить чеснок, с томатной пастой на сильном огне 3 минуты. Добавить фасоль стручковую и перец болгарской, обжарить 3 минуты. Залить водой, протушить овощи, добавить специи. Добавить кукурузу, фасоль, тушить до готовности. Украсить кинзой.

Овощное рагу с кабачками

Рагу с кабачками Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кабачок

2 картофелины

1 морковь

1 помидор или 1 ст. л. томатной пасты

2-3 зубчика чеснока

Черный молотый перец и соль – по вкусу

Растительное рафинированное масло – для жарки

Любые пряности, травы и специи – по вкусу

Вода или овощной бульон

Способ приготовления

Подготовить овощи. Кабачок и помидор промыть под проточной водой и высушить бумажной салфеткой. Картофель, морковь и чеснок очистить, помыть и дать высохнуть. Овощи нарезать кубиками по 1,5 см., морковь и чеснок – 1 см. В казан или сковороду с толстым дном налить растительное масло и нагреть. Положить жариться овощи, которые дольше всего готовятся – картофель и морковь. Установить средний нагрев и готовить, периодически помешивая, около 10 минут, до легкой золотистости. Добавить в сковороду кабачки и помидоры. Все перемешать и продолжать жарить еще 5-7 минут. Положить в сковороду соль, молотый перец и любые пряности. Можно использовать душистый перец горошком, молотую паприку и прованские травы. Также налить к продуктам 50 мл воды или бульона. Перемешать, довести до кипения, сковороду закрыть крышкой и тушим около получаса на медленном огне.

Ирландское рагу из говядины

Ирландское рагу Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1,5 кг мяса

1,5 картофеля

6 зубцов чеснока

400 мл темного пива

3 стакана бульона

300 г консервированных томатов

100 г корня сельдерея

2 луковицы

1 ст. л. сахара

2 ст. л. тимьяна

немного вустерского соуса

2 лавровых листа

50 г оливкового масла

2 ст. л. сливочного масла

2 морковки

Перец

Соль

2 ст. л. петрушки

Способ приготовления

Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея. Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон. Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне 1-1,5 часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.

Овощное рагу в мультиварке

Тушеные баклажаны с овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г кабачков

200 г баклажанов

200 г болгарского перца

1 небольшой стручок острого перца

100 г моркови

500 г картофеля

3 зубчика чеснока

200 г свежих помидоров или 50 г вяленых

Соль, перец

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Овощное рагу с мясом индейки

Рагу из баклажанов и филе индейки Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г филе индейки

1 цуккини или кабачок

1 баклажан

2 сладких перца разного цвета

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 помидора

зелень петрушки или базилика

растительное масло

50 мл соевого соуса

1/2 ч. л. карри

1/2 ч. л. молотой паприки

Соль, молотый перец

Способ приготовления

Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Овощное рагу с картошкой и фрикадельками

Рагу с фрикадельками Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для мясных шариков

500 г куриного фарша

1 яйцо

Соль, перец

1/2 луковицы

Для рагу

1/2 луковицы

3 картофелины

2 маленьких кабачка

1 баклажан больше среднего

2 помидора

1/2 банки консервированной кукурузы

2-3 ст. л. сметаны

Вода

Итальянские травы

Зелень

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления

Смешать фарш, яйцо, специи и мелко порубленный лук. Сформировать мокрыми руками шарики и обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. Переложить в отдельную миску. Лук мелко порубить, картофель очистить и нарезать кубиками. Баклажаны и кабачки нарезать кубиками, посолить и дать постоять, чтобы стек лишний сок. На растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить картофель и немного воды, тушить под крышкой 10 минут. Затем промыть и обсушить баклажаны и кабачки, добавить к картофелю. Тем временем залить помидоры кипятком на минуту и снять кожицу. Нарезать мякоть мелкими кубиками. Зелень порубить. Добавить помидоры вместе с фрикадельками, тушить еще около 10 минут. Затем добавить сметану, зелень, итальянские травы, специи, кукурузу и довести до готовности.

Здесь найдете 10 рецептов блюд из индейки, от рагу до люля-кебаба.

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