10 рецептов рагу, которые каждый раз возбуждают аппетит
Оно может быть исключительно овощным, с мясом, с добавлением бобовых и даже из морепродуктов
Да, будут возбуждать аппетит. Именно так, кстати, можно перевести слово "рагу" с французского. Первый прототип рагу был приготовлен в одном из городов юга Франции во время Столетней войны. Тогда люди, изморенные голодом, вышли на площадь и сбросили в котел все остатки продуктов и протушили их. Так им удалось продержаться до снятия блокады. Сегодня существует десятки вариаций рагу, некоторые национальные кухни – ирландская – гордятся своим личным рецептом. В этой подборке он тоже есть. И еще 9 рецептов этого сытного блюда.
Если вам нужен самый оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего майского календаря праздников.
Рагу с индейкой с картофелем и фасолью
Ингредиенты
- 500 г – индейки
- по 1 шт. – луковица, морковь, болгарский перец
- 4-5 зуб. – чеснока
- 5 шт. – картофеля
- 100 г – фасоли
- 70 г – зеленого горошка
- 2 ст. л. – томатной пасты
- соль, перец
Способ приготовления
- Индейку нарезать на средние кусочки и обжарить. Добавить измельченный лук и чеснок, немного обжарить.
- Добавить средне нарезанные морковь, перец, картофель.
- Положить томатную пасту, соль, перец, и залить водой, чтобы покрывала овощи и тушить до готовности.
- Добавить фасоль и горошек и еще немного потушить.
Рагу с морепродуктами и форелью
Ингредиенты
- по 1 шт. – цукини, баклажан, лук
- 2 шт. – помидор
- половина болгарского перца
- 1 стебель – сельдерей
- 350 г – морской коктейль
- 150 г – форель
- специи – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать кубиком лук, перец, сельдерей и обжарить на масле до золотистого цвета.
- Добавить коктейль, рыбу и жарить 5 минут.
- Добавить порезанные кубиком помидоры, цукини, баклажаны, специи.
- Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 15-25 минут.
- Перед подачей посыпать зеленью.
Рагу с баклажаном и кабачков
Ингредиенты
- по 1 шт. – баклажан, кабачок, лук, морковь, болгарский перец
- 400 г – картофель
- 1,5 ст. л. – томатной пасты
- 2-3 ст. л. – майонеза
- 5 зуб. – чеснока
- 1 ч. л.- паприки
- соль, перец
- зелень петрушки, кинзы
Способ приготовления
- Нарезать картофель и сварить, чтобы он сохранил форму. Отложить
- Лук и морковь нарезать кубиком и обжарить на растительном масле.
- Нарезать и отправить в сковороду перец, затем кабачок, затем баклажан. Тщательно перемешать и тушить 8-10 минут под крышкой.
- Добавить томатную пасту, майонез, паприку, отварной картофель. Влить 250 мл воды, накрыть крышкой и тушить 2-3 минуты на медленном огне.
- Добавить специи, измельченный чеснок и зелень. Протушить еще несколько минут.
Рагу с нутом и индейкой
Ингредиенты
- 1 шт. – грудка индейки
- 200 г – нута
- 2 шт. – кабачок
- половина болгарского перца
- по 1 шт. – морковь, лук, помидор
Для соуса
- 300 мл – вода
- 35 г – томатная паста
- чеснок, парика, специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Предварительно замочить нут на несколько часов, после отварить до готовности.
- Нарезать индейку, обжарить. Добавить нарезанный кубиком лук и морковь, жарить 5 минут.
- Добавить нарезанный кабачок, перец, томаты. Тушить 5 минут.
- Добавить нут и соус.
- Смешать все ингредиенты для соуса, добавить в рагу и тушить под крышкой 25 минут.
Рагу с фасолью и колбасками
Ингредиенты
- 2 зуб. – чеснок
- 1 ст. л. – томатная паста
- 1 шт. – перец болгарский
- 1 б. – фасоль красная консервированная
- 100 г – фасоль стручковая
- 3 ст. л. – кукуруза
- небольшой пучок кинзы
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- На разогретой сковороде обжарить чеснок, с томатной пастой на сильном огне 3 минуты.
- Добавить фасоль стручковую и перец болгарской, обжарить 3 минуты.
- Залить водой, протушить овощи, добавить специи.
- Добавить кукурузу, фасоль, тушить до готовности. Украсить кинзой.
Овощное рагу с кабачками
Ингредиенты
- 1 кабачок
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 помидор или 1 ст. л. томатной пасты
- 2-3 зубчика чеснока
- Черный молотый перец и соль – по вкусу
- Растительное рафинированное масло – для жарки
- Любые пряности, травы и специи – по вкусу
- Вода или овощной бульон
Способ приготовления
- Подготовить овощи. Кабачок и помидор промыть под проточной водой и высушить бумажной салфеткой.
- Картофель, морковь и чеснок очистить, помыть и дать высохнуть. Овощи нарезать кубиками по 1,5 см., морковь и чеснок – 1 см.
- В казан или сковороду с толстым дном налить растительное масло и нагреть. Положить жариться овощи, которые дольше всего готовятся – картофель и морковь. Установить средний нагрев и готовить, периодически помешивая, около 10 минут, до легкой золотистости.
- Добавить в сковороду кабачки и помидоры. Все перемешать и продолжать жарить еще 5-7 минут. Положить в сковороду соль, молотый перец и любые пряности. Можно использовать душистый перец горошком, молотую паприку и прованские травы.
- Также налить к продуктам 50 мл воды или бульона. Перемешать, довести до кипения, сковороду закрыть крышкой и тушим около получаса на медленном огне.
Ирландское рагу из говядины
Ингредиенты
- 1,5 кг мяса
- 1,5 картофеля
- 6 зубцов чеснока
- 400 мл темного пива
- 3 стакана бульона
- 300 г консервированных томатов
- 100 г корня сельдерея
- 2 луковицы
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. тимьяна
- немного вустерского соуса
- 2 лавровых листа
- 50 г оливкового масла
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 морковки
- Перец
- Соль
- 2 ст. л. петрушки
Способ приготовления
- Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея.
- Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон.
- Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне 1-1,5 часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.
Овощное рагу в мультиварке
Ингредиенты
- 200 г кабачков
- 200 г баклажанов
- 200 г болгарского перца
- 1 небольшой стручок острого перца
- 100 г моркови
- 500 г картофеля
- 3 зубчика чеснока
- 200 г свежих помидоров или 50 г вяленых
- Соль, перец
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
- Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
- Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
- В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.
Овощное рагу с мясом индейки
Ингредиенты
- 500 г филе индейки
- 1 цуккини или кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких перца разного цвета
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидора
- зелень петрушки или базилика
- растительное масло
- 50 мл соевого соуса
- 1/2 ч. л. карри
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- Соль, молотый перец
Способ приготовления
- Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
- Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
- Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
- Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
- Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.
Овощное рагу с картошкой и фрикадельками
Ингредиенты
Для мясных шариков
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- Соль, перец
- 1/2 луковицы
Для рагу
- 1/2 луковицы
- 3 картофелины
- 2 маленьких кабачка
- 1 баклажан больше среднего
- 2 помидора
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 2-3 ст. л. сметаны
- Вода
- Итальянские травы
- Зелень
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Смешать фарш, яйцо, специи и мелко порубленный лук. Сформировать мокрыми руками шарики и обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. Переложить в отдельную миску.
- Лук мелко порубить, картофель очистить и нарезать кубиками.
- Баклажаны и кабачки нарезать кубиками, посолить и дать постоять, чтобы стек лишний сок.
- На растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить картофель и немного воды, тушить под крышкой 10 минут. Затем промыть и обсушить баклажаны и кабачки, добавить к картофелю.
- Тем временем залить помидоры кипятком на минуту и снять кожицу. Нарезать мякоть мелкими кубиками. Зелень порубить.
- Добавить помидоры вместе с фрикадельками, тушить еще около 10 минут. Затем добавить сметану, зелень, итальянские травы, специи, кукурузу и довести до готовности.
Здесь найдете 10 рецептов блюд из индейки, от рагу до люля-кебаба.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное