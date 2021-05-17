7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе
В салаты можно добавлять не только овощи, но и курицу, тунец или крабовые палочки
Молодая капуста – еще одна майская гастрономическая радость. Именно в этом месяце диетологи советуют ее покупать и есть. А вот салаты из нее – это просто, быстро и вкусно. Ну и вариантов, как мы понимаем, множество. Ниже найдете 7 рецептов салатов, которые нужно приготовить и попробовать. В нашем календаре праздников мая ищите самые необычные подарки для близких и друзей.
Салат с крабовыми палочками и молодой капустой
Ингредиенты
- 100 г – крабовые палочки
- 300 г – молодая капуста
- 50 г – кукуруза
- 2 шт. – яйца
- майонез, зеленый лук, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать нарезанную капусту, крабовые палочки, отварные яйца, зелень и кукурузу.
- Добавить майонез, соль, перец и выложить в порционные салатные формы.
Салат из капусты с яблоком
Ингредиенты
- 400 г – молодой капусты
- 100 г – консервированной кукурузы
- по 1 шт. – крупное зеленое яблоко,
- Зеленый лук, укроп, петрушка, соль, перец – по вкусу
- 3-4 ст. л. – сметаны
Способ приготовления
- Капусту нашинковать. Яблоко очистить и нарезать тонкой соломкой, можно сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнело. Огурец нарезать кусочками. Зелень порубить.
- Все соединить, добавить кукурузу, приправить солью, перцем, перемешать и заправить сметаной.
Салат из капусты с тунцом и сухариками
Ингредиенты
- 300-350 г – молодой капусты
- 60 г – рукколы
- 1 банка – тунца в масле
- домашние сухарики, зелень, соль, перец – по вкусу
Для заправки
- 3-4 ст. л. – оливкового масла
- 1/2 ч. л. – сока лимона
- по 1/2 ч. л. – зерновой и обычной горчицы
- соль, перец, семена кунжута – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать. Рукколу порвать руками. Зелень порубить.
- Из банки с рыбой слить масло, рыбу нарезать мелкими кусочками или размять вилкой.
- Все соединить, перемешать, добавить сухарики.
- Соединить все для заправки, полить салат и посыпать кунжутом.
Теплый салат из молодой капусты
Ингредиенты
- кочан молодой капусты
- 4 ломтика копченого бекона
- половина пучка укропа
- соль, перец – по вкусу
- сахар – щепотка
- укроп – во вкусу
- 1 ст. л. – муки
- 1 ст. л. – сливочного масла
Способ приготовления
- Капусту очистить, мелко нашинковать. Варить 3 минуты в подсоленной воде (добавить в воду 2 ч. л. соли).
- Капусту процедить, снова переместить в кастрюлю. Добавить соль, перец и сахар и тушить на медленном огне примерно 5 минут.
- Бекон мелко нарезать кубиками обжарить на сковороде, добавить в капусту вместе с жиром, и нарезанный укроп.
- Тушить до мягкости капусты, в конце приправить по вкусу.
- На сковороде соединить сливочное масло и муку, немного прожарить до золотистого цвета.
- Смешать с капустой, украсить по вкусу.
Салат из молодой капусты, моцареллы и помидоров черри
Ингредиенты
- Молодая капуста – 200 г
- Черри – 150 г
- Лук шалот – 15 г
- Моцарелла (шарики) – 60 г
- Кукуруза – 130 г
- Оливковое масло
- Зелень, перец, соль, масло оливковое или растительное.
Способ приготовления
- Все ингредиенты нарезать, перемешать.
- Добавить соль, перец, зелень и оливковое масло. Сверху выложить моцареллу.
Салат с молодой капустой и курицей
Ингредиенты
- 250 г – капусты молодой
- 200 г – филе куриного
- 200 г – огурцов свежих
- 1 б. – горошка зеленого консервированного
- 80-100 г – сыра
- несколько веточек укропа
Для соуса
- 4 ст. л. – йогурт греческий
- 1-2 зуб. – чеснока
- веточки укропа
Способ приготовления
- Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими полосками.
- Капусту измельчить, посолить. Огурцы нарезать тонкими полосками. Сыр натереть на крупной терке.
- Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить.
- Для соуса соединить все ингредиенты, перемешать. Заправить салат.
Салат из молодой капусты с горошком
Ингредиенты
- 1/2 кочана – молодой капусты
- 1/2 шт. – лука
- 150 г – зеленый горошек консервированный
- морковь, огурец – по вкусу
- 2 ст. л. – оливкового масла
- зелень, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Соединить морковь с капустой, перемешать.
- Нарезать мелко лук и зелень, добавить в салат. Посолить.
- Добавить горошек и огурец.
- Заправить оливковым маслом.
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