7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

В салаты можно добавлять не только овощи, но и курицу, тунец или крабовые палочки

Фото: instagram.com/sofi.kotova, іnstagram.com/na_kuhne_s_diletantom/

Молодая капуста – еще одна майская гастрономическая радость. Именно в этом месяце диетологи советуют ее покупать и есть. А вот салаты из нее – это просто, быстро и вкусно. Ну и вариантов, как мы понимаем, множество. Ниже найдете 7 рецептов салатов, которые нужно приготовить и попробовать. В нашем календаре праздников мая ищите самые необычные подарки для близких и друзей.

Салат с крабовыми палочками и молодой капустой

Фото: instagram.com/natalikatao/

Ингредиенты

100 г – крабовые палочки

300 г – молодая капуста

50 г – кукуруза

2 шт. – яйца

майонез, зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Смешать нарезанную капусту, крабовые палочки, отварные яйца, зелень и кукурузу. Добавить майонез, соль, перец и выложить в порционные салатные формы.

Салат из капусты с яблоком

Фото: instagram.com/domashniaja_eda/

Ингредиенты

400 г – молодой капусты

100 г – консервированной кукурузы

по 1 шт. – крупное зеленое яблоко,

Зеленый лук, укроп, петрушка, соль, перец – по вкусу

3-4 ст. л. – сметаны

Способ приготовления

Капусту нашинковать. Яблоко очистить и нарезать тонкой соломкой, можно сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнело. Огурец нарезать кусочками. Зелень порубить. Все соединить, добавить кукурузу, приправить солью, перцем, перемешать и заправить сметаной.

Салат из капусты с тунцом и сухариками

Фото: instagram.com/domashniaja_eda/

Ингредиенты

300-350 г – молодой капусты

60 г – рукколы

1 банка – тунца в масле

домашние сухарики, зелень, соль, перец – по вкусу

Для заправки

3-4 ст. л. – оливкового масла

1/2 ч. л. – сока лимона

по 1/2 ч. л. – зерновой и обычной горчицы

соль, перец, семена кунжута – по вкусу

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать. Рукколу порвать руками. Зелень порубить. Из банки с рыбой слить масло, рыбу нарезать мелкими кусочками или размять вилкой. Все соединить, перемешать, добавить сухарики. Соединить все для заправки, полить салат и посыпать кунжутом.

Теплый салат из молодой капусты

Фото: instagram.com/fintovary_kolomiagispb/

Ингредиенты

кочан молодой капусты

4 ломтика копченого бекона

половина пучка укропа

соль, перец – по вкусу

сахар – щепотка

укроп – во вкусу

1 ст. л. – муки

1 ст. л. – сливочного масла

Способ приготовления

Капусту очистить, мелко нашинковать. Варить 3 минуты в подсоленной воде (добавить в воду 2 ч. л. соли). Капусту процедить, снова переместить в кастрюлю. Добавить соль, перец и сахар и тушить на медленном огне примерно 5 минут. Бекон мелко нарезать кубиками обжарить на сковороде, добавить в капусту вместе с жиром, и нарезанный укроп. Тушить до мягкости капусты, в конце приправить по вкусу. На сковороде соединить сливочное масло и муку, немного прожарить до золотистого цвета. Смешать с капустой, украсить по вкусу.

Салат из молодой капусты, моцареллы и помидоров черри

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Ингредиенты

Молодая капуста – 200 г

Черри – 150 г

Лук шалот – 15 г

Моцарелла (шарики) – 60 г

Кукуруза – 130 г

Оливковое масло

Зелень, перец, соль, масло оливковое или растительное.

Способ приготовления

Все ингредиенты нарезать, перемешать. Добавить соль, перец, зелень и оливковое масло. Сверху выложить моцареллу.

Салат с молодой капустой и курицей

Фото: instagram.com/devochka_ppp/

Ингредиенты

250 г – капусты молодой

200 г – филе куриного

200 г – огурцов свежих

1 б. – горошка зеленого консервированного

80-100 г – сыра

несколько веточек укропа

Для соуса

4 ст. л. – йогурт греческий

1-2 зуб. – чеснока

веточки укропа

Способ приготовления

Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими полосками. Капусту измельчить, посолить. Огурцы нарезать тонкими полосками. Сыр натереть на крупной терке. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить. Для соуса соединить все ингредиенты, перемешать. Заправить салат.

Салат из молодой капусты с горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Ингредиенты

1/2 кочана – молодой капусты

1/2 шт. – лука

150 г – зеленый горошек консервированный

морковь, огурец – по вкусу

2 ст. л. – оливкового масла

зелень, соль – по вкусу

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Соединить морковь с капустой, перемешать. Нарезать мелко лук и зелень, добавить в салат. Посолить. Добавить горошек и огурец. Заправить оливковым маслом.

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