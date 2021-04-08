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10 овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда

Сегодня, 13:42

В них можно добавить мясо курицы или индейки, если захотите разнообразия

Запеканки – это не просто красиво, это еще достаточно вкусно. Хорошо, что на рынках и магазинах понемногу начинают появляться овощи и зелень, так что время их запечь сейчас актуальное. В этой подборке собраны 10 рецептов овощных запеканок. Их можно приготовить постными (такой вариант тоже найдете ниже), а можно добавить мясо курицы или индейки. В общем, фантазируйте и запекайте.

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Постная овощная запеканка

Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 200 г
  • Брокколи – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Зеленый горошек – 100 г
  • Картофель – 5 шт.
  • Растительное молоко – 200 мл
  • Мука – 2 ст. л.
  • Кокосовое масло – 30 г
  • Мускатный орех – 1/2 ч. л.
  • Черный перец, соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Приготовить на пару цветную капусту, брокколи и морковь. Морковь нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры, отварить, воду слить, нарезать кубиками. Соединить овощи в форме для запекания.
  2. На сковороде с толстым дном растопить кокосовое масло, добавить муку, размешать и, постоянно помешивая, довести до загустения.
  3. Добавить молотый мускатный орех, перец, соль. Полученный соус влить в форму к овощам.
  4. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. При подаче украсить зеленью.

Овощная запеканка с моцареллой

Фото: instagram.com/helena_gosteva/

Ингредиенты

  • Морковь – 145 г
  • Лук репчатый – 80 г
  • Картофель – 40 г
  • Перец – 20 г
  • Помидоры – 50 г
  • Томатная паста или соус – 30 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Моцарелла – 125 г
  • Петрушка – 10 г
  • Соль, специи, кунжут – по вкусу

Способ приготовления

  1. Морковь и картофель натереть на крупной терке. Лук, помидоры и перец мелко порезать. Хорошо все перемешать, добавив соль и специи. Выложить массу в форму, смазанную маслом.
  2. Молоко смешать с яйцом и томатным соусом.
  3. Моцареллу нарезать тонкими пластинами и выложить сверху овощной массы, залить соусом, посыпать кунжутом. Накрыть фольгой и в духовку на 20 мин при 200 градусах.
  4. Убрать фольгу и запекать 20-30мин до румяной корочки.

Овощная запеканка из капусты с картофелем на сковороде

Фото: instagram.com/renata_foodblog/

Ингредиенты

  • Капуста – 200 г
  • Сырой картофель – 150 г
  • Морковь – 50 г
  • Куриное яйцо – 2 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту нашинковать тонкой соломинкой. Картофель и морковь натереть на крупной терке.
  2. Соединить овощи, соль, специи, яйца. Размешать.
  3. Разогреть сковороду с маслом. Выложить овощную массу, распределить равномерно на сковороде, закрыть крышкой и тушить с каждой стороны на среднем огне примерно 5-6 минут.
  4. Переворачивать с помощью тарелки.

Овощная запеканка с цветной капустой

Фото: instagram.com/happyme.2129/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 300 г
  • Свежий зеленый горошек – 200 г
  • Растительные сливки (соевые) – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Вяленые помидоры – 5 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить цветную капусту, измельчить. Протушить в сковороде 5 минут.
  2. В миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и специи.
  3. В форму для запекания выложить овощи, добавить порезанные вяленые помидоры, залить яично-сливочной смесью.
  4. Посыпать тертым сыром( можно пармезаном) и запечь в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Запеканка из цветной капусты и брокколи в сметано-чесночном соусе

Фото: instagram.com/badmulyaa/

⠀Ингредиенты

  • Цветная капуста – 200 г
  • Брокколи – 200 г
  • Сметана 20% – 100 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твердый – 70 г
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Цветную капусту и брокколи разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты. Слить воду, дать капусте Для соуса сметану, яйцо, соль смешать и добавить чеснок, пропущенный через пресс.
  2. Смешать соус с капустой и выложить в форму для запекания. Присыпать сыром.
  3. Отправить в заранее разогретую духовку на 20 минут при 180 градусах.

Запеканка из цветной капусты и овсяной мукой

Фото: instagram.com/territoriya_pp/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 1 кг
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука овсяная – 70 г
  • Сыр – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту помыть и разобрать на соцветия. Вскипятить воду, добавить соль и размешать.
  2. Аккуратно выложить в кипящую воду соцветия капусты, варить несколько минут. Слить воду, дать капусте немного остыть. Разогреть духовку до 200 градусов и натереть сыр на крупной терке.
  3. Яйца разбить в миску и слегка взбить вилкой или венчиком. В отдельную миску насыпать муку.
  4. Обвалять капусту в яйце, затем в муке и выложить в жаропрочную посуду. Посыпать солью, черным молотым перцем и сверху распределить натертый сыр.
  5. Готовить цветную капусту около 20-30 минут до румяного цвета.

Запеканка с баклажаном и кабачком

Фото: instagram.com/recepty_dlja_zdorovja/

Ингредиенты

  • Баклажан – 200 г
  • Кабачок – 300 г
  • Фарш куриный или филе – 500 г
  • Помидор – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Йогурт натуральный – 100 г
  • Твердый сыр – 90 г
  • Перец болгарский – 100 г
  • Лук – 80 г
  • Соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажан, кабачок, помидор, перец и лук порезать кольцами.
  2. Фарш посолить и добавить специй
  3. На дно формы выложить слоями баклажан, фарш, кабачок, лук, перец, помидор. Слои овощей периодически можно подсаливать по вкусу.
  4. Яйца взбить с йогуртом и залить этой смесью запеканку.
  5. Запекать в духовке при 180 градусах около 50 мин.
  6. Вытащить, посыпать тертым сыром и отправить в духовку запекаться до румяной корочки.

Овощная запеканка с броколли

Фото: instagram.com/pp_club_health/

Ингредиенты

  • Молоко 1% – 150 мл
  • Яйца – 6 шт.
  • Брокколи – 100 г
  • Цветная капуста – 100 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Стручковая фасоль – 1 ст.
  • Сыр – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разобрать на соцветия брокколи и цветную капусту, нарезать шампиньоны пластинами, добавить фасоль.
  2. Смазать форму маслом и отправить в нее овощи с грибами.
  3. Залить смесью из яиц, молока, щепотки соли и перца.
  4. Сверху выложить тертый сыр, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Картофельно-грибная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля и грибов с сыром
Запеканка из картофеля и грибов с сыром
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 500 г картофеля, тонко нарезанного
  • 150 г молока
  • 5 ст. л белого вина
  • Соль, перец – по вкусу
  • 2 ст. л сливочного масла
  • 2 дольки чеснока и 2 ст. л растительного масла
  • 300 г шампиньонов
  • 100 г тертого сыра

Способ приготовления

  1. Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки.
  2. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
  3. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
  4. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
  5. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке
Капустная запеканка в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 молодая капуста
  • 1 луковица
  • 200 г риса
  • 2 вареных яйца
  • 200 г брынзы
  • Петрушка
  • Кумин
  • Соль
  • Растительное масло
  • 400 мл воды

Способ приготовления

  1. Разберите капусту на отдельные листы и отварите до мягкости.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности.
  3. Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону.
  4. К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень.
  5. Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту.
  6. Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.

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