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Запіканка з кабачками і сиром – рецепт легкої та корисної закуски

Сьогодні, 10:27

Така запіканка буде доречна до сніданку, а також до вечері для тих, хто стежить за фігурою

Запіканка з кабачків із сиром
Запіканка з кабачків із сиром

Весна і літо – час овочів і легких страв на їхній основі. Тому сезон корисних овочевих запіканок оголошено відкритим. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився власним рецептом кабачкової запіканки, яка стане однією з кращих варіацій вашої вечері.

Якщо вам необхідний вдалий подарунок для друзів і близьких, знайдете найоригінальніші ідеї в календарі свят травня.

Для приготування запіканки за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Кабачки або цукіні – 1 кг
  • Ріпчаста цибуля – 2 шт.
  • Вершкове масло – 2 ст. л.
  • Твердий сир – 150 г
  • Вершки – 100 мл
  • Куряче яйце – 4 шт.
  • Кукурудзяний крохмаль – 2 ч. л.
  • Гірчиця – 1 ст. л.
  • Часник – 1 зуб.
  • Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. На сковороді розігріти суміш вершкового масла та олії. Нарізати кабачки кубиками і подрібнити цибулю. Спочатку на сковороду відправити цибулю, коли вона стане золотавого кольору, додати кабачки. Подрібнити часник і відправити до овочів.
  2. Поки кабачки готуються, можна зробити особливу заливку. Збити яйця з вершками до однорідної маси. Додати крохмаль, гірчицю, сіль і мелений перець. Ретельно збити вінчиком.
  3. Коли кабачки стануть ледь золотавого кольору, викласти їх у форму для запікання і, помішуючи, залити яєчно-вершковою заливкою. Сир натерти і вмішати в страву. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Тут знайдете ще 10 рецептів несподіваних страв з кабачків.

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