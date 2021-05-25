Запіканка з кабачками і сиром – рецепт легкої та корисної закуски
Така запіканка буде доречна до сніданку, а також до вечері для тих, хто стежить за фігурою
Весна і літо – час овочів і легких страв на їхній основі. Тому сезон корисних овочевих запіканок оголошено відкритим. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився власним рецептом кабачкової запіканки, яка стане однією з кращих варіацій вашої вечері.
Якщо вам необхідний вдалий подарунок для друзів і близьких, знайдете найоригінальніші ідеї в календарі свят травня.
Для приготування запіканки за рецептом Григорія Германа знадобляться:
- Кабачки або цукіні – 1 кг
- Ріпчаста цибуля – 2 шт.
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Твердий сир – 150 г
- Вершки – 100 мл
- Куряче яйце – 4 шт.
- Кукурудзяний крохмаль – 2 ч. л.
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Часник – 1 зуб.
- Сіль і спеції – за смаком
Спосіб приготування
- На сковороді розігріти суміш вершкового масла та олії. Нарізати кабачки кубиками і подрібнити цибулю. Спочатку на сковороду відправити цибулю, коли вона стане золотавого кольору, додати кабачки. Подрібнити часник і відправити до овочів.
- Поки кабачки готуються, можна зробити особливу заливку. Збити яйця з вершками до однорідної маси. Додати крохмаль, гірчицю, сіль і мелений перець. Ретельно збити вінчиком.
- Коли кабачки стануть ледь золотавого кольору, викласти їх у форму для запікання і, помішуючи, залити яєчно-вершковою заливкою. Сир натерти і вмішати в страву. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
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