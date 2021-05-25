Запіканка з кабачками і сиром – рецепт легкої та корисної закуски

Така запіканка буде доречна до сніданку, а також до вечері для тих, хто стежить за фігурою

Запіканка з кабачків із сиром

Весна і літо – час овочів і легких страв на їхній основі. Тому сезон корисних овочевих запіканок оголошено відкритим. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився власним рецептом кабачкової запіканки, яка стане однією з кращих варіацій вашої вечері.

Якщо вам необхідний вдалий подарунок для друзів і близьких, знайдете найоригінальніші ідеї в календарі свят травня.

Для приготування запіканки за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Кабачки або цукіні – 1 кг

Ріпчаста цибуля – 2 шт.

Вершкове масло – 2 ст. л.

Твердий сир – 150 г

Вершки – 100 мл

Куряче яйце – 4 шт.

Кукурудзяний крохмаль – 2 ч. л.

Гірчиця – 1 ст. л.

Часник – 1 зуб.

Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

На сковороді розігріти суміш вершкового масла та олії. Нарізати кабачки кубиками і подрібнити цибулю. Спочатку на сковороду відправити цибулю, коли вона стане золотавого кольору, додати кабачки. Подрібнити часник і відправити до овочів. Поки кабачки готуються, можна зробити особливу заливку. Збити яйця з вершками до однорідної маси. Додати крохмаль, гірчицю, сіль і мелений перець. Ретельно збити вінчиком. Коли кабачки стануть ледь золотавого кольору, викласти їх у форму для запікання і, помішуючи, залити яєчно-вершковою заливкою. Сир натерти і вмішати в страву. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

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